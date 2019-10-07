 Pentagon′dan ″harekata son verin″ çağrısı | DÜNYA | DW | 11.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı

ABD Savunma Bakani Esper'in Türk mevkidaşı Akar'la bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Pentagon, Türkiye'nin harekata son vermesi ve ABD, Türkiye ve "diğer ortaklarla" ortak bir yol bulunması çağrısı yaptı.

USA Sicherheit l Pentagon in Washington D.C. - Luftaufnahme (picture-alliance/Xinhua/L. Jie)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun IŞİD'e karşı mücadelede kaydedilen ilerlemeler ve bölgedeki Amerikan askerlerine tehdit oluşturduğu belirtildi.

Pentagon baş sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ABD'nin harekata karşı olduğunu açıklıkla ilettiğini kaydetti.

Açıklamada Esper'in, "askeri eylemlerin, aşırılıkçıların mağlup edilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeleri riske attığını" söylediği ve Türkiye'den harekata son vermesini istediği belirtildi.

"Ortak bir yol bulunmalı"

Pentagon açıklamasına göre ABD Savunma Bakanı, Hulusi Akar'a aynı zamanda "harekatın Türkiye için ciddi sonuçları beraberinde getirme riski bulunduğunu ve Suriye'deki Amerikan personele zarar verebileceği" uyarısında bulunduğu da kaydedildi.

Açıklamada Esper'in Akar'a, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerilimin yatıştırılması için "tamiri mümkün olmayan bir noktaya gelinmeden ABD, Türkiye ve diğer ortaklarla ortak bir yol bulunması" talebini ilettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu.

AP,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump Türkiye'ye yönelik üç seçenek sundu

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, önlerinde üç seçenek olduğuna dikkat çekerek, yaptırım, arabuluculuk ve asker gönderme arasında karar verilebileceğini belirtti. (11.10.2019)  

Trump: Kurallara uygun oynamazsa Türk ekonomisini vururuz

ABD Başkanı Trump, hem Türkler hem Kürtlerle konuştuğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "kurallara uygun oynamazsa Türkiye’yi mali olarak ve yaptırımlarla çok sert vurma” tehdidinde bulundu. (10.10.2019)  

Trump: Çatışma Türk ekonomisi için yıkıcı olur

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye’ye hem övgü hem tehdit yüklü mesajlar geldi. NATO üyesi Türkiye’nin önemli bir ticari ortak olduğunu söyleyen Trump, askeri harekatın Türk ekonomisi ve Lira için yıkıcı olacağını kaydetti. (08.10.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild: Abstimmung im US Kongress

Kongre'den Trump'a Türkiye baskısı 07.10.2019

Suriye'den çekilme açıklaması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a Kongre’nin iki kanadından da baskı artıyor. Eleştirilere Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçilerin önemli isimleri de katıldı.

US Truppen im Persischen Golf

Pentagon: Olası müdahale yolu üzerindeki askerleri çektik 09.10.2019

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekât için hazırlıkları sürerken, Pentagon bölgedeki Amerikan askerlerini çektiklerini açıkladı. Suriye’deki mevcut Amerikan gücünde ise değişlik olmadığı vurgulandı.

Syrien SDF Flagge in Baghouz

Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı 09.10.2019

Suriyeli Kürtler Türkiye'nin harekata başlaması üzerine ABD'ye uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Harekatta Resulayn çevresinin hedef alındığı bildiriliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Vladimir Putin

Putin: IŞİD'liler askeri harekât sırasında kaçabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekâtı nedeniyle şimdiye kadar Kürtlerin denetiminde olan IŞİD savaşçılarının kaçma riskinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  