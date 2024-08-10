ABD'de Türk mühendis gizli belge kaçırmakla suçlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı için çalışan Türkiye kökenli mühendis Gökhan G. orduya ait onlarca gizli belgeyi evinde sakladığı suçlamasıyla tutuklandı. G.'nin söz konusu belgeleri ne amaçla biriktirdiğini tespit etmeye yönelik soruşturma devam ediyor.

New York Times gazetesinin savcılık kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, ABD vatandaşlığı da bulunan G., 2023 yılının ortalarında başladığı Hava Kuvvetleri'ndeki görevi boyunca 3 bin 400 sayfa belgenin çıktısını aldı. Bu hafta ise 82'si "çok gizli" olarak işaretlenmiş 406 sayfanın çıktısını alan G., Meksika'ya gitmek üzere hazırlandığı sırada evinde gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen savcılık, G.'nin genelde mesaisinin bitimine doğru yazdırdığı evrakları ofisinden plastik alışveriş poşetleri içinde çıkardığı bilgisini verdi.

Kendisini Cuma günü Virginia'daki evinde gözaltına altına alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca "arkadaşlarıyla balık tutmak için" Meksika'nın sahil kenti Puerto Vallarta'ya gitmeye hazırlandığını söyleyen G.'nin bavulunda "gizli" damgalı evraklar bulunduğu belirtildi.

New York Times, sık sık yurt dışına seyahat eden G.'nin Virginia, Teksas ve Florida'da evlerinin olduğunu bildirdi.

Salı günü yeniden hâkim önünde

Bölge mahkemesinde Cuma günü kısa süreli bir duruşmaya çıkarılan G.'nin yargılama süresince tutuklu kalıp kalmayacağına dair karar Salı günü verilecek. Savcılık, G.'nin Meksika'ya gitmeye hazırlandığına dikkat çekerek kaçma riski nedeniyle tutukluluk hâlinin devamını talep etti.

G. gözaltına alındığı sırada FBI ajanlarına verdiği ilk ifadede elindeki gizli belgelerin süresinin geçtiğini savundu ancak savcılık belgelerin güncelliğini koruduğunu olduğunu belirtti.

Washington Post gazetesi G.'nin yetkisi bulunmadığı hâlde gizli belgeleri ele geçirme ve elinde tutma suçundan azami beş yıl hapis veya 250 bin dolar para cezası alabileceğini yazdı.

Savcılığın verdiği bilgiye göre, İstanbul doğumlu G., 2001 yılında bir telekomünikasyon firmasında çalışmak üzere ABD'ye gitti. Kalıcı oturum hakkını 2012'de elde eden G., 2021'de ABD vatandaşlığı alarak çifte vatandaş oldu.

DW / MUK,CÖ

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