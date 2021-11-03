Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın genel adıdır. Pentagon geometride 5 kenarlı poligonlara verilen isimdir. Savunma Bakanlığının binası içiçe geçen beş tane beşgenden oluşur.
DW Türkçe'nin Pentagon ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'de bugün: Ekonomistlere göre TL'yi korumak için yeni önlemlere ihtiyaç var, Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi bu gece yürürlüğe giriyor, Alman Dışişleri raporu: Türkiye'de ifade özgürlüğü iptal, Covid-19: Mahkum yakınları endişeli, "Erdoğan'ın ABD'de tek tutunacağı dal olarak biraz Pentagon biraz da Trump yönetimi kaldı."