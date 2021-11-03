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Pentagon

Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın genel adıdır. Pentagon geometride 5 kenarlı poligonlara verilen isimdir. Savunma Bakanlığının binası içiçe geçen beş tane beşgenden oluşur.

DW Türkçe'nin Pentagon ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). China plant eine große Militärparade zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Welkriegs in Asien. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Pentagon: Çin beklediğimizden çok daha hızlı silahlanıyor 03.11.2021

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in nükleer silah envanterini çok hızlı bir şekilde geliştirdiğini belirterek 2027'ye kadar Tayvan konusunda sıcak çatışma olasılığına işaret etti.
A military drone is seen flying over the Syrian village of Nahleh. A drone attack targeting a car in Nahleh village has injured two men and a woman from the same family, while a similar attack has killed a man in Tal Tunah village.

ABD Suriye’de bir El Kaide liderini daha öldürdü 23.10.2021

ABD, Suriye’nin kuzeybatısına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, El Kaide’nin liderlerinden Abdülhamid El Matar’ı öldürdüğünü açıkladı. İlk bilgiye göre sivil kayıp olmadığı duyuruldu.
Computing Thought

ABD'ye yapay zeka uyarısı: Geleceğin hakimi Çin olacak 11.10.2021

Pentagon'da teknolojideki atıllığa ve bürokrasiye isyan ederek istifasını sunan baş yazılımcı Chaillan, yapay zekada Çin'e karşı yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söyledi, ABD'ye sert eleştirilerde bulundu.
U.S. Marines honor their fallen service members killed in action during a ramp ceremony at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 27, 2021. Picture taken August 27, 2021. U.S. Central Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Afganistan: ABD 20 sene sonra resmen çekiliyor 30.08.2021

ABD, 20 yıldır askerî birliklerini bulundurduğu Afganistan’dan 31 Ağustos'ta resmen çekiliyor. Pentagon Sözcüsü Kirby, "tehlikeli" olarak nitelendirdiği sürecin tam olarak hangi saatte sona ereceğine dair bilgi vermedi.
22.12.2020 Iraq: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter aircraft breaks away after aerial refueling from a KC-135 Stratotanker during a patrol as part of Operation Inherent Resolve December 22, 2020 over Iraq. Iraq Airspace Iraq - ZUMAp138 20201222_zaa_p138_023 Copyright: xSsgt.xTrevorxT.xMcbride/U.SxAirx

ABD’den Suriye-Irak sınırında hava harekatı 28.06.2021

Pentagon, Suriye-Irak sınır bölgesinde yer alan ve İran yanlısı Şii Hizbullah Tugayları’na ait olduğu iddia edilen hedeflere, ABD ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

21.11.2012 Soldiers of the German Army Bundeswehr stand next to a cargo plane Transall C-160 at the international airport in Kabul, Afghanistan on November 12, 2012. German Defence Minister Thomas de Maiziere said Monday, November 12, 2012 on a visit to Afghanistan that his government would decide in the coming days on the next steps in withdrawing troops from the country. AFP PHOTO / POOL/ OLIVER LANG (Photo by OLIVER LANG / POOL / AFP)

Pentagon’dan Kabil Havalimanı açıklaması 22.06.2021

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin Türkiye’ye teslime dilmesi ile ilgili konunun görüşüldüğünü ve konunun detayları üzerinde çalışıldığını ifade etti.
21.11.2012 Soldiers of the German Army Bundeswehr stand next to a cargo plane Transall C-160 at the international airport in Kabul, Afghanistan on November 12, 2012. German Defence Minister Thomas de Maiziere said Monday, November 12, 2012 on a visit to Afghanistan that his government would decide in the coming days on the next steps in withdrawing troops from the country. AFP PHOTO / POOL/ OLIVER LANG (Photo by OLIVER LANG / POOL / AFP)

Taliban Ankara’nın Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama önerisini kabul etmedi 11.06.2021

Taliban, Türkiye’nin ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilmesi sonrasında Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini sağlama önerisini reddetti.
ITAR-TASS: SEVASTOPOL, UKRAINE. SEPTEMBER 12, 2013. Russia's destroyer (patrol ship, carrier-killer) Smetlivy leaving a naval base to Mediterranean. (Photo ITAR-TASS/ Alexei Pavlishak)

Rusya'dan ABD'ye sert Karadeniz uyarısı 13.04.2021

Karadeniz'e iki savaş gemisi göndermeye hazırlanan ABD'ye Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ryabkov'dan "Kıyılarımızdan uzak durun" uyarısı geldi.

28.02.2020 HATAY, TURKEY - FEBRUARY 28: Turkish National Defense Minister Hulusi Akar makes a speech about the process in Idlib as he inspects the operation by ground and air support units against Assad regime targets in Idlib from a center in TurkeyÄôs Hatay province, bordering Syria on February 28, 2020. Arif Akdogan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması 26.02.2021

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin açıklamasında, çözüm için yazılan mektuba ABD'nin henüz yanıt vermediğini söyledi. Akar, S-400'lerin "milli mesele" olduğunu vurguladı.

(200213) -- WASHINGTON, Feb. 13, 2020 () -- Photo taken on Feb. 9, 2020 shows the Pentagon seen from an airplane over Washington D.C., the United States. U.S. Defense Department confirmed on Thursday that one U.S. soldier had died in a non-combat incident in Afghanistan. (/Liu Jie)

ABD Suriye'ye hava saldırısı düzenledi 26.02.2021

ABD’nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında en az 22 İran yanlısı milis öldürüldü. Pentagon saldırıyla Başkan Biden’ın ABD üslerini hedef alanlara "açık bir mesaj" yolladığını açıkladı.

Vor der Kuppel des Kapitols in Washington flattert eine Fahne im Wind. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

S-400'lerin Türkiye'ye kazandırdığı ve kaybettirdikleri  15.12.2020

ABD’nin hasımları için öngördüğü CAATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO müttefikine, Türkiye’ye uygulaması ne anlama geliyor, olası sonuçları neler olabilir? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:

DW Haber - 30.09.2020 30.09.2020

DW Haber'de bugün: Ekonomistlere göre TL'yi korumak için yeni önlemlere ihtiyaç var, Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi bu gece yürürlüğe giriyor, Alman Dışişleri raporu: Türkiye'de ifade özgürlüğü iptal, Covid-19: Mahkum yakınları endişeli, "Erdoğan'ın ABD'de tek tutunacağı dal olarak biraz Pentagon biraz da Trump yönetimi kaldı."

ARCHIV 2009 *** epa04481005 (FILE) A US soldier (C) shows an Iraqi soldier how to use a weapon during a training session by US soldiers in a military base in Karbala, southern Iraq, 15 March 2009. The United States is sending up to 1,500 more soldiers in non-combat roles to help the Iraqi Army fight the Islamic State insurgency, the Pentagon said on 07 November 2014. The US has been bombing Islamic State (IS) targets in Iraq and more recently in Syria since August 2014. The jihadist group has seized large territories in both countries. About half of the new 1,500 soldiers will be trainers, but there is 'no intent' to put them in the field with Iraqi forces, according to the Pentagon. EPA/ALAA AL-SHEMAREE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ABD Irak’taki birliklerinin sayısını azaltıyor 09.09.2020

ABD Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısının bu ay 3 bine indirileceğini duyurdu. Bu adım Başkan Trump’ın seçim kampanyasında verdiği ABD’yi "bitmeyen savaşlardan" çekeceği sözünü tutma girişimi olarak görülüyor.
(190802) -- WASHINGTON, Aug. 2, 2019 (Xinhua) -- The Pentagon is seen from an airplane over Washington D.C., the United States, on July 11, 2018. The United States will fully develop ground-launched conventional missiles after withdrawing from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, U.S. Secretary of Defense Mark Esper said Friday. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu 15.08.2020

Pentagon, Amerikan Donanması bünyesinde faaliyet gösterecek olan UFO gözlem biriminin resmen kurulduğunu duyurdu. Birimin öncelikli amacı Amerikan hava sahasını casusluk faaliyetlerine karşı korumak.
U.S. Defense Secretary Mark Esper visits DC National Guard military officers guarding the White House amid nationwide unrest following the death in Minneapolis police custody of George Floyd, in Washington, U.S., June 1, 2020. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

ABD Savunma Bakanı Esper'den geri adım 04.06.2020

ABD Savunma Bakanı Esper, Trump ile yaşadığı gerilimde geri adım attı. Esper, Pentagon'un Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderdiği askerleri geri çekme kararından vazgeçti.

Pentagon “UFO” görüntülerini yayınladı 28.04.2020

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 2004 ve 2015 yıllarına ait yayınladığı “UFO” yani tanımlanamayan uçan cisim görüntülerini ilk kez resmen yayınladı.
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