DW Haber - 30.09.2020

DW Haber'de bugün: Ekonomistlere göre TL'yi korumak için yeni önlemlere ihtiyaç var, Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi bu gece yürürlüğe giriyor, Alman Dışişleri raporu: Türkiye'de ifade özgürlüğü iptal, Covid-19: Mahkum yakınları endişeli, "Erdoğan'ın ABD'de tek tutunacağı dal olarak biraz Pentagon biraz da Trump yönetimi kaldı."