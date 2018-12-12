Pentagon: Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu kabul edilemez

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı bir operasyonun "kabul edilemez" olduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü Sean Robertson, Suriye'nin kuzey doğusunda tek taraflı yapılacak herhangi bir askeri eylemin "endişe verici" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Robertson, olası bir operasyonun YPG'nin de bünyesinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışan Amerikan askerlerini tehlikeye atabileceğini vurguladı. Robertson'ın açıklamasında "Böyle bir eylemi kabul edilemez olarak görürüz" ifadesi yer aldı.

Robertson olası bir operasyonun IŞİD'le mücadeleye etkisi olabileceğini de belirtti. Robertson "IŞİD'in bu kritik noktada nefes almasına izin vermemeliyiz ve veremeyiz. Aksi takdirde koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz önemli kazanımları tehlikeye atarız ve IŞİD'in canlanması ihtimali doğar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirterek, operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonda hedeflerinin "Amerikan askerleri değil, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğu vurgulamıştı.

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan: Operasyon birkaç gün içinde başlayacak

YPG'den yeni açıklama

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatma hazırlığı ile ilgili olarak YPG'den de açıklama yapıldı. YPG sözcüsü Nuri Mahmud operasyonun bölgede IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlara zarar vereceğini söyledi.

Mahmud, "Türkiye'nin tehditleri, güçlerimizin Hajin kasabasına ilerleyişi ile aynı zamana denk geldi. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir saldırının Hajin savaşına doğrudan etkisi olacaktır. Orada savaşanlar, evlerini ve ailelerini korumak için geri dönecektir" dedi. YPG'den daha önce yapılan açıklamada da Fırat'ın doğusuna yönelik herhangi bir saldırıya YPG güçlerinin cevap vermeye hazır oldukları açıklanmıştı.

YPG'nin de aralarında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'i 10 Eylül'de Fırat'ın doğusunda, Irak sınırı yakınlarında yer alan Hajin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

YPG, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadelede ABD'nin ortakları arasında yer alıyor. Amerikan askerleri Fırat'ın doğusunda ve batısında yer alan Menbiç'te YPG'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışıyor. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG ile işbirliğine karşı çıkıyor.

DW,AFP,dpa/ÖA,GA

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