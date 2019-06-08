 Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Luke Hava Üssü′nde uçmuyor | TÜRKİYE | DW | 11.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Luke Hava Üssü'nde uçmuyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'den gelen pilotlara yönelik F-35 uçuş eğitimlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

default

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan gerginlikle ilgili ABD Türkiye'nin F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırırken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Mike Andrews, "Bakanlığımız Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotların artık uçmadığının farkında. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan bir başka ABD'li yetkili ise Luke Hava Üssü'nde bir komutanın geçen hafta Türk pilotların ve bakım ekibinin eğitimini güvenlik nedeniyle durdurma kararı aldığını aktardı. Aynı yetkili Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde Türk bakım personeline bazı eğitimlerin verilmeye devam edildiğini söyledi.

ABD'den mühlet

Son olarak ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almaktan vazgeçmemesi halinde atılacak "ciddi adımlar" konusunda bilgi verilmişti. Mektupta, S-400’lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programına katılımının 31 Temmuz tarihi itibariyle sona erdirileceği belirtilmiş, bunun yanı sıra F-35 eğitimi görmekte olan dördü pilot 42 kişilik askeri personelin de aynı tarihe kadar ABD'den ayrılmak zorunda olacağı ve söz konusu Türk askerlerinin Arizona ve Florida'da eğitim görmekte oldukları hava üslerine girişlerinin de yasaklanacağı iletilmişti.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması durumunda bunun iki ülke ilişkilerinde yakın tarihin en büyük çatlağını oluşturabileceği belirtiliyor.

Reuters/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Türkiye’nin S-400’lere ilişkin ortak çalışma grubu konusunda ABD’nin “hiçbir adım atmadığını” söyledi. Demir, ABD’nin mektubu konusunda muhatabın Milli Savunma Bakanlığı olduğunu vurguladı. (10.06.2019)  

Türkiye'den ABD'nin F-35 mektubu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400’ler konusunda 31 Temmuz’a kadar süre tanıyan ABD'nin gönderdiği mektup konusunda açıklama yayımladı. Bakanlığa göre ABD mektupta "çözüm beklentisini dile getirdi". (08.06.2019)  

ABD’den Türkiye’ye ültimatom

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Lord, S-400’leri almaktan vazgeçmesi için Türkiye'ye 31 Temmuz’a kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Lord, bunun gerçekleşmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılacağını duyurdu. (07.06.2019)  

Benzer içerik

Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister

Türkiye'den ABD'nin F-35 mektubu hakkında açıklama 08.06.2019

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400’ler konusunda 31 Temmuz’a kadar süre tanıyan ABD'nin gönderdiği mektup konusunda açıklama yayımladı. Bakanlığa göre ABD mektupta "çözüm beklentisini dile getirdi".

S-400 Triumph Missile

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor 10.06.2019

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Türkiye’nin S-400’lere ilişkin ortak çalışma grubu konusunda ABD’nin “hiçbir adım atmadığını” söyledi. Demir, ABD’nin mektubu konusunda muhatabın Milli Savunma Bakanlığı olduğunu vurguladı.

F-35 Kampfjet

Reuters: ABD yeni Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeyecek 07.06.2019

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor. Reuters Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yeni Türk pilotlara F-35 savaş uçağı eğitimi vermeme kararı aldığını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bildkombo Türkei Istanbul Kandidaten Binali Yıldırım & Ekrem İmamoğlu

Banu Güven: Eşitmişiz gibi çek kanka...

İmamoğlu’yla Yıldırım’ın çıkacağı tartışmanın ortak yayında, tek moderatörle, 20’şer soru üzerinden yapılması konuşuldu. Erdoğan, TV tartışması için Yıldırım’a neden yeşil ışık yaktı? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.  

FOTO-GALERİ

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Çinli yetkililer 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protesto gösterilerine ait tüm kayıtları yok etmeye çalıştılar. Ancak AP haber ajansından birkaç gazeteci ve fotoğrafçı Jeff Widener o tarihi güne tanıklık etti.  