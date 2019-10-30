Pentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecek

ABD Savunma Bakanlığı, kuzeydoğu Suriye’de yer alan petrol kaynaklarından elde edilecek gelirin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gideceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, “Elde edilecek gelir ABD’ye değil, SDG’ye gidecek” ifadelerini kullandı. Hoffman ayrıca ABD’nin, Türkiye destekli milis güçlerin işleyeceği savaş suçlarından Ankara’nın sorumlu tutulmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de SDG’nin kontrol altında tuttuğu alanlara yönelik askeri operasyona başlamasının ardından ABD kuvvetleri önce bölgedeki üslerinden çekilmiş, daha sonra ülkenin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının olduğu bölgelere yönelmişti.

Associated Press haber ajansı geçtiğimiz günlerde Trump ve savunma yetkililerinin bir toplantı yaptıklarını ve toplantıda alınan karar uyarınca 800 ABD askerinin Deyr ez-Zor ve Haseke arasında uzanan YPG kontrolündeki yaklaşık 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda, bölgedeki petrol sahalarının yeniden IŞİD’in eline geçmesini engellemek üzere bu sahaların ABD askerlerince korunacağını söylemişti.

SDG, ABD ordusunun desteğiyle, 2017'nin Ekim ayında, El Ömer ve Suriye'nin doğusundaki diğer petrol yataklarını ele geçirmişti. SDG, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan birçok petrol ve doğalgaz yatağını kontrol ediyor. Kürt özerk bölgesel yönetimi, bu kaynaklardan sağlanan petrolün bir kısmını Irak'a ve Suriye hükümetine satarak sivil personelini ve askerlerini finanse etti.

Reuters, AP/BK,AÜ

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