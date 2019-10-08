Pentagon: Olası müdahale yolu üzerindeki askerleri çektik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekât nedeniyle bölgedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffmann yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı sağlamak için en iyi yolun güvenli bölge oluşturmak olduğu şeklindeki pozisyonunu koruyor" denildi.

Açıklamada, "Maalesef Türkiye tek taraflı bir adım atmayı seçti. Bunun sonucunda da Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini, güvenliklerini sağlamak için Türkiye'nin olası müdahale yolu üzerinden çektik. Suriye'deki mevcut askeri gücümüzde ise herhangi bir değişiklik olmadı" ifadesi kullanıldı.

Pentagon Sözcüsü açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye ilişkin kararları tek başına aldığı yönünde basına yansıyan haberlere de tepki gösterdi.

"Trump tek başına karar almıyor"

Hoffmann, Başkan Trump’ın "son birkaç gün içinde" Türkiye’nin olası askeri operasyonuna ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin korunması çabalarına ilişkin olarak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile istişarelerde bulunduğunu vurguladı.

Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon planladığı ve ABD'nin buna destek vermeyeceği belirtilmiş ve IŞİD’e karşı konuşlandırılan ABD güçlerinin de artık bu bölgede kalmayacağı kaydedilmişti.

Beyaz Saray’ın ABD askerlerinin çekileceği yönündeki açıklaması IŞİD ile mücadeleyi zayıflatacağı ve bu mücadeleye destek veren Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

Cumhuriyetçi senatörden Türk hükümetine uyarı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası askeri operasyonu konusunda Ankara'ya yönelik uyarılar da sürüyor. ABD Başkanı Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türk hükümetini uyararak, "Suriye'nin kuzeyine girmek için yeşil ışık almadınız" dedi. Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kongre’deki partilerüstü muhalefeti kırmızı çizgi olarak görmeli ve bunu aşmamalısınız" ifadesini kullandı.

DW,Reuters,AFP/JD,GA

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