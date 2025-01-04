Pentagon: Kobani'de üs kurma planımız yok

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de askeri üs kurma hazırlıklarının yapıldığı iddialarını yalanlayarak bu yönde bir plan ya da niyetin olmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), Suriye'nin kuzeyindeki Kobani (Ayn el-Arab) kentine askeri üs kurulacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında "ABD askeri araçlarının Suriye'nin kuzeyinde Kobani yakınlarına doğru ilerlediğini gösteren videolar var. ABD güçleri orada bir üs mü inşa ediyor, bölgede neler oluyor?" şeklindeki bir soruya verdiği yanıtta, bu konudaki haberleri gördüğünü belirterek "ABD'nin Kobani'de üs kurma planı yok. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum" dedi.

ABD'nin bölgede ortaklık yaptığı güçlere ilişkin bir soruyu da Singh, "Bildiğiniz gibi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve bölgedeki diğer güçler arasında şiddetin sona ermesini kesinlikle teşvik ettik ve bundan memnuniyet duyduk. Suriye'de bulunma nedenimiz olan IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için çalışmaya ve görevimize odaklanmayı sürdürüyoruz. Ancak Kobani'deki ABD güçleri söz konusu olduğunda şu an için herhangi bir üs kurma planımız veya niyetimiz yok. Bu yöndeki haberlerin nereden kaynaklandığından emin değilim" sözleriyle yanıtladı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile mücadelede omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG ile iş birliği yapıyor. YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Kobani kentine askeri bir üs kurma amacıyla 50 kamyonluk bir konvoy gönderdiğini iddia etmişti. Sosyal medyada bölgeyi takip eden kişi ve kuruluşların paylaştığı video ve fotoğraflarla ABD konvoyunun Kobani'ye doğru ilerlediği öne sürülmüştü.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile SDG arasında çatışmalar yaşanmış ve SMO Tel Rıfat ve Münbiç'te kontrolü sağlamıştı. SMO'nun bundan sonraki hedefinin Kürtlerin kontrolündeki Kobani, Rakka ve Haseke olabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

ANKA,DW / JD,ET

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