 Pentagon: Güvenli bölgede ABD askeri olmayacak | DÜNYA | DW | 18.10.2019

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DÜNYA

Pentagon: Güvenli bölgede ABD askeri olmayacak

Pentagon, güvenli bölgenin uygulanmasında Amerikan askerlerinin yer almayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bölgeye 12 gözlem noktası kurmayı planladıklarını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriye sınırına kurulması hedeflenen güvenli bölgede Amerikan askerlerinin görev almayacağını söyledi.

Esper, "ABD askerleri güvenli bölgenin kurulmasında yer almayacak ancak hem Türkiye hem de Suriye Demokratik Güçleri ile iletişimde olacağız" diye konuştu. Esper ayrıca ABD'nin bölgede keşif uçuşları gerçekleştireceğini belirtti. Bu uçuşların amacı, IŞİD'li mahkumların bulunduğu hapishaneleri yakından izlemek olacak.

12 gözlem noktası kurulacak

Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeye ilişkin bir açıklama da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan, Menbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 1 ile 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planladıklarını yineledi. YPG'yi 750 IŞİD'liyi serbest bırakmakla suçlayan Erdoğan, bu kişilerden 195'inin Türkiye tarafından yakalandığını söyledi.

"Güvenli bölgenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne bırakılmasıyla Barış Pınarı operasyonunun sona ereceğinin" altını çizen Erdoğan, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların da ortadan kalkacağını söyledi.

Trump ve Erdoğan görüştü

Dün varılan anlaşmanın ardından Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu" yazdı.

Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile varılan anlaşmanın ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajı paylaşarak, "Terörü yenin" ifadesini kullandı. 

Reuters,AFP,DHA/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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