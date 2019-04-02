Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye ile Washington arasında süren F-35 gerginliğine ilişkin yapıcı bir adım attı.

Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan, bir açıklama yaparak Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzelerinden dolayı Washington'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etme meselesinin çözülmesini umduğunu söyledi.

Salı günü konuşan Shanahan, "Umarım sorunu çözeceğiz ve böylece (Türkiye) Patriotlar ve F-35'ler olmak üzere doğru savunma ekipmanına sahip olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan ayrıca hâlihazırda Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini kaydetti.

Savunma Bakanı'nın bu sözleri Pentagon'un, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurduğunu duyurduktan bir gün sonra geldi.

Pazartesi günü Türkiye ile ABD arasında gerginlik yaratan S-400'ler konusunda konuşan bir Pentagon sözcüsü, gönderimi durdurma kararının "Türkiye, S-400 alımından vazgeçtiğine dair, hiç yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek nitelikte bir karar alana kadar" geçerli olacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan

Patriot teklifinin süresi dolmuştu

Savunma Bakanı Shanahan geçen hafta Çarşamba günü bir açıklama yaparak Türkiye'nin F-35 programında kalmasını dilediğini ancak bunun gerçekleşmesi için S-400 yerine Patriot füze savunma sistemleri satın alması gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin Türkiye için yaptığı ve Rusya'dan S-400 satın alma planından vazgeçmesi karşılığında daha pahalı olan Patriot sistemleri için verdiği indirimli teklifi ise Mart sonu itibarıyla sona ermişti.

Türkiye her ne kadar Patriot füzeleri ile ilgilendiğini belirtse de, S-400'lerin alımından vazgeçmediğini birçok kere tekrar etmişti.

Çavuşoğlu'nun Washington gündemi

F-35'lerin teslimatı konusunun, Washington'da 3-4 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündeminde olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak geçen Cuma günü konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasına sadık olduğunu belirtmiş ve bu konuda geri adım atılmayacağının işaretini vermişti.

Washington, Ankara'nın S-400 füzelerini alması durumunda F-35'lerin güvenliğinin tehlikeye atılacağı ve radara yakalanması güç bu yeni nesil savaş uçaklarının Rusya karşısında zayıf düşeceği gerekçesiyle teslimata karşı çıkıyor.

Kongre gündeminde

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti temsilcileri geçen hafta ortak bir yasa tasarısı hazırlayarak F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak üzere adım atılması istendi. Söz konusu tasarıya göre S-400 alımından vazgeçene kadar Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra gene Reuters'ın ABD'li kaynaklara dayandırdığı 28 Mart tarihli habere göre ise Washington, F-35'lerin üretim sürecine dahil olan Türkiye'ye alternatif arayışlarına girdi. Türkiye'nin gövde, iniş takımı ve kokpit göstergeleri gibi parçalarını ürettiği F-35 projesinden çıkarılmasının zahmetli olacağını belirten yetkililer, ancak bu seçeneğin imkânsız olmadığını dile getirmişti.

DW,rtr/ÇÖ,DÇÜ

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