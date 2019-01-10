Pence'den Maduro'ya diktatör yakıştırması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela halkına hitaben yayınladığı bir videoda, Latin Amerika ülkesindeki demokrasinin tekrar tesis edilmesi için ülkesinin "sarsılmaz destek" verdiğini söyledi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "diktatör" ifadesini kullandı.

Maduro'nun "iktidarda olma meşruiyeti bulunmayan bir diktatör" olduğunu söyleyen Pence, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclisi'ni tanıyarak "Venezuela'nın son demokratik kalıntısını" gözeten ülkeler arasına katıldığını belirtti.

Venezuela'da Çarşamba günü Maduro karşıtı düzenlenecek geniş çaplı protesto eylemleri öncesi Twiter üzerinden halka desteğini belirten Pence, "Amerikan halkı adına sizin yanınızda olduğumuzu söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı ayrıca muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya da seslenerek, Maduro'yu "hak gaspçısı" ilan etme ve bir geçiş hükümeti oluşturma kararına destek verdiklerini söyledi. Guaido, Maduro'nun görevdeki ikinci dönemine başlaması sonrası Devlet Başkanlığı sıfatını alıp liderlik etmeye hazır olduğunu ilan etmişti.

Büyük protestolar yarın

Bu hafta başında Maduro'ya karşı protesto gösterisi düzenleme çağrısında bulunan 27 askerin gözaltına alınmasıyla birlikte gerilimin tırmandığı ülkenin birçok noktasında Çarşamba günü geniş çaplı eylemlerin yaşanması bekleniyor.

Geçen hafta benzer bir çağrıda bulunan ve kısa süreliğine gözaltına alınan muhalefet lideri Guaido'nun da destek vereceğini açıkladığı gösteriler aynı zamanda ülkede Marcos Perez Jimenez'in diktatörlüğünün 61 yıl önce sona erdiği 23 Ocak tarihine denk geliyor.

Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan gösteriler öncesi başkent Caracas'ta da 30 noktada küçük eylemler yapıldı. Özellikle yoksul mahallelerde gerçekleşen protesto gösterilerinde bazı sokaklara barikatlar çekildi ve çöpler yakıldı. Göstericilerin dağılması için polisin biber gazı kullandığı eylemlerde "Maduro defol!" sloganları atıldı.

Beş AB üyesinden müdahale çağrısı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi beş devletin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye çağrı yapıp, hiper enflasyonun pençesindeki Latin Amerika ülkesindeki krize çözüm bulma çabalarını yoğunlaştırma talebinde bulundu.

İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Hollanda dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak bildiride, Venezuela'daki siyasi ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için en kısa zamanda bir "Uluslararası Temas Grubu'nun" oluşturulması istendi.

Bildiride "Ortak çıkarlarımızı yeterli bir düzeyde gözetmek için böyle bir Uluslararası Temas Grubu'nun içinde Avrupa'nın belirgin bir nüfuzunun olması büyük bir önem taşıyor" ifadesi kullanıldı.

Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönem görevine başlamıştı. Ülkede Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimleri muhalefet tarafından boykot edilmişti.

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DW,AP,AFP,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe