Pencşir'den Taliban'a mesaj: Ya müzakere ya direniş

Afganistan'ın genelinde kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban'a karşı direniş hareketi başlayan Pencşir Vadisi'ndeki güçlerin komutanı Ahmed Mesud, geri adım atmayacakları mesajı verdi. Tacik güçlerin yoğun olduğu vilayette "Ulusal Direniş Cephesi" adlı oluşuma liderlik eden Mesud, "Sadece müzakere ile ilerleme sağlayabileceğimizi Taliban'a açıkça göstermek istiyoruz” diye konuştu. Reuters’e açıklamalarda bulunan Mesud savaş çıkmasını istemediklerini ancak Taliban’ın bölgeye bir işgal başlatması durumunda "savaşçılarının direnişe hazır olduğunu" belirtti. Mesud, geçen hafta yaptığı açıklamada Afgan ordusunun ve ordu içindeki özel timlerin direnişe katıldığını duyurmuştu.

Direnişin Sözcüsü Ali Maisam Nazari ise hafta sonu AFP'ye verdiği demeçte, direniş hareketinin "uzun vadeli bir çatışma" için hazır olduğunu ancak yine de Taliban ile kapsayıcı bir hükümet hakkında müzakere etmeye çalıştığını söyledi. Sözcü, "Taliban ile bir barış anlaşmasının koşulları, ademi merkeziyetçilik, sosyal adalet, eşitlik, haklar ve herkes için özgürlük sağlayan bir sistemdir" dedi.

Taliban'dan müzakere sinyali

Öte yandan Taliban'ın henüz ele geçiremediği Pencşir'in durumunu "siyasi diyalog" ile çözmeye çalışıldığı mesajları geliyor. Örgüte ait bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "problemi siyasi araçlarla çözmek için çabalandığı" belirtildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada da Taliban'ın Pencşir ile müzakereye hazır olduğu bildirildi. Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitri Şirnov, Rus televizyonlarına yaptığı açıklamada Taliban'ın kendisinden Pencşir Vadisi'ne bir mesaj götürmesini istediğini açıklayarak, Taliban'ın "siyasi bir anlaşma ile duruma barışçıl bir çözüm bulmayı umduğunu" söyledi. Büyükelçi, Taliban'ın "kan akmasını istemediğini ve diyaloğa hazır olduğunu" söylediğini ifade etti.

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Saleh: Taliban Pencşir'e girmeye hazırlanıyor

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirerek ülke genelinde kontrolü sağlamasının ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmiş ve Taliban'a karşı direnişin siyasi liderliğini üstlenmişti. Twitter'den pazar akşamı bir mesaj yayınlayan Saleh, Taliban'ın Pencşir'e girmek için hazırlandığını duyurdu. Birçok Taliban yanlısı sosyal medya hesabında da "Taliban'ın bölgeye yüzlerce savaşçı gönderdiği" belirtildi.

Pencşir Vadisi, Taliban'ın ilk iktidarı dönemi olan 1996-2001 yılları arasında da Taliban tarafından ele geçirilememiş, Ahmed Mesud'un babası "Pencşir Aslanı" olarak anılan Tacik asıllı Ahmed Şah Mesud direnişin liderliğini üstlenmişti. Mesud, 11 Eylül saldırısından iki günce önce 9 Eylül 2001 tarihinde gazeteci kılığındaki bir intihar komandosunun saldırısı ile öldürülmüştü. Direnişin şimdiki lideri oğlu Ahmed Mesud geçen hafta Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada "Taliban'a karşı mücahaddin direnişi şimdi başlıyor. Ancak yardıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. ABD ve demokratik müttefiklerinden silah ve mermi desteği isteyen Mesud, "Bu bizim geriye kalan son umudumuz" demişti.

AFP,dpa, Reuters/BÖ,SSB

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