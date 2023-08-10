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Pençe-Kilit bölgesinde beş asker yaşamını yitirdi

4 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar çerçevesinde beş askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Türkei | Türkische Soldaten patrouillieren an der irakisch-türkischen Grenze
Fotoğraf: Ozkan Bilgin/AA/picture alliance

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyonların yürütüldüğü Pençe-Kilit harekat bölgesinde beş askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin de yaralandığı belirtildi. Açıklamaya göre Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, İs. Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Söz. Er Mahmut Üçdağ PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin de vefat ettiği belirtildi. 

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonunu geçen yıl Nisan ayında başlatmıştı.

DW / HT,EC

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