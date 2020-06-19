Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Silah arkadaşımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı paylaşımda "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. 26 yaşındaki Yüksel'in naaşı bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gökkaya Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Irak kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı esnasında 28 Haziran tarihinde teröristlerle girilen çatışmada, ilimiz Ahmetli nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

DW,BW/EC

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