 Pençe-Kaplan Operasyonu′nda bir asker hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 28.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

default

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Silah arkadaşımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı paylaşımda "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Önerdiğimiz linkler

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki geçici üs bölgelerinin sayısını artırmayı planladığını bildirdi. Irak, Pençe-Kaplan operasyonu nedeniyle Türkiye'ye nota verdi. (18.06.2020)

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik kara harekâtı başlattığını duyurdu. "Pençe-Kaplan Operasyonu" adı verilen harekâtta bölgeye komandolar gönderildi. (17.06.2020)

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. 26 yaşındaki Yüksel'in naaşı bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gökkaya Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Irak kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı esnasında 28 Haziran tarihinde teröristlerle girilen çatışmada, ilimiz Ahmetli nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

DW,BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kriegsflugzeug der türkischen Luftwaffe

Kuzey Irak'ta bir Türk askeri ve beş sivil yaşamını yitirdi 19.06.2020

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda bir Türk askeri yaşamını yitirirken Iraklı yetkililer beş sivilin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

US-Truppen in Deutschland

ABD'nin asker çekeceği iddiasına Almanya'dan sert çıkış 08.06.2020

ABD’nin Almanya'daki askerlerinin üçte birinden fazlasını çekeceği yönündeki haberlere Alman partilerinin savunma uzmanlarından eleştiri geldi. Alman hükümeti bu konuda ABD'den resmi açıklama bekliyor.

Würzburg | Drei Soldaten US-Soldaten bei der Verabschiedung der 1. US-Infanteriedivision am Hauptquartier

Trump’ın asker çekme kararına eleştiri 06.06.2020

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grubu dış politika sözcüsü Johann Wadephul, Trump’ın Almanya’da konuşlu askerlerin bir bölümünü geri çekme planlarını eleştirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

"Avukatlığı prestijli düşünürdüm ama uygulamada değil"

Türkiye’de savunma, baro başkanlarının Ankara’ya engellenen yürüyüşüyle konuşulsa da avukatların dertleri çeşitli. Artan avukat sayısı, düşük ücretler, emek sömürüsü ve şiddet vakaları, bu dertlerden yalnızca birkaçı…  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    