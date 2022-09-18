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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (sağda), resmi ziyarette bulunduğu Erivan'da Ermenistan'a destek verdi - (18.09.2022)
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (sağda), resmi ziyarette bulunduğu Erivan'da Ermenistan'a destek verdiFotoğraf: Stephan Poghosyan/PHOTOLURE/via REUTERS
PolitikaErmenistan

Pelosi'den Ermenistan'a tam destek

3 saat önce

Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik "ölümcül ve yasa dışı saldırılarını sert bir biçimde kınadığını" dile getirdi. Bakü açıklamalara tepkili...

https://www.dw.com/tr/pelosiden-ermenistana-tam-destek/a-63163443

Üç günlük resmi ziyaret amacıyla Ermenistan'a giden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açıklamalarda bulunan Pelosi, Bakü yönetiminin "Ermenistan topraklarına ölümcül ve yasa dışı saldırılarda bulunduğunu" dile getirerek, "bu saldırıları sert bir biçimde kınıyoruz" dedi.

Çatışmaların başlamasından Azerbaycan'ı sorumlu tutan Nancy Pelosi, bunun uluslararası toplum tarafından da böyle değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Pelosi ayrıca, ülkesi ABD'nin Ermenistan'ı, dünya genelinde devam eden demokratlarla otokratlar mücadelesinde destekleyeceğini ifade etti.

Pelosi Ermenistan'a ulaşmadan önce yaptığı yazılı açıklamada da, ziyaretinin "ABD'nin barışçıl, zengin ve demokratik bir Ermenistan ile istikrarlı ve güvenli bir Kafkasya bölgesine olan bağlılığının güçlü bir sembolü" olduğunu belirtmişti. Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan da, Pelosi henüz Ermenistan'a ulaşmadan önce, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyaretinin, Ermenistan'ın "güvenliğini garanti altına almada büyük bir rol oynayacağını" ifade etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Erivan'da Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan tarafından karşılandı - (17.09.2022)
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Erivan'da Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan tarafından karşılandı - (17.09.2022)Fotoğraf: Handout via REUTERS

Azerbaycan: Pelosi Ermenistan yanlısı bir siyasetçi

Nancy Pelosi'nin Erivan'da yaptığı açıklamalara yanıt veren Azerbaycan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ifadelerinin, "mesnetsiz ve haksız" olduğunu duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pelosi'nin sözlerinin aynı zamanda barış çabalarına da ağır bir darbe vurduğu ve Pelosi'nin her zaman "Ermenistan yanlısı bir siyasetçi olarak tanındığını" belirtildi. 

Ermenistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana bu ülkeyi ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili olan Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanı sıfatıyla ABD devlet hiyerarşisinde, ABD başkanı ve başkan yardımcısının ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Rusya'nın bölgedeki etkisi azalıyor mu?

Geleneksel olarak Kafkasya coğrafyasında etkili olan Rusya Ermenistan ile askeri bir ittifak içinde. Ancak özellikle 2020 yılında yaşanan Karabağ Savaşı'nın ardından Erivan'da Moskova'ya karşı hayal kırıklığı hakim. Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan, bir süre önce Rusya ile ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada, "Tabii ki memnun değiliz. Beklentilerimiz karşılık bulmadı." demişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında birkaç gün önce yaşanan ve her iki tarafın birbirini sorumlu tuttuğu çatışmalarda, iki tarafta  200'den fazla asker ve sivil hayatını kaybetmişti.

 

Reuters,AFP / ET,AI

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