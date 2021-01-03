 Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi | DÜNYA | DW | 04.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi

ABD'de Başkan Trump'ın en büyük siyasi karşıtlarından Demokrat Partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi. Pelosi'nin yeni Başkan Joe Biden'a tam destek vermesi bekleniyor.

Demokrat Partili Nancy Pelosi, yeniden Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçildi

Demokrat Partili Nancy Pelosi, yeniden Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçildi

ABD'de son iki yılda Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerilim ve tartışmalarla gündemden düşmeyen Demokrat partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongre'de yapılan oylamada Pelosi, seçimi 209 oy alan Cumhuriyetçi rakibi Kevin McCarthy'e karşı 216 oyla kazandı. 80 yaşındaki Pelosi'nin, Kongre'de kan kaybeden Demokrat çoğunluğu bir arada tutmaya çalışması ve 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan Demokrat partili Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele ve ekonomiyi canlandırma önlemlerine tam destek vermesi bekleniyor.

Pelosi, Kongre'deki oylama sonrasında yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalığı nedeniyle 350 bin Amerikalının yaşamını yitirdiğini ve milyonlarca kişinin işini kaybettiğini belirterek önceki nesillerin görmediği büyük sınama ve zorluklar karşısında sorumluluk üstlendiklerini kaydetti. Pelosi, "En acil önceliğimiz, koronavirüsü yenmeye devam etmek olacak. Yeneceğiz" diye konuştu.

Nancy Pelosi, 2007-2011 yılları arasında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinde bulunmuş, bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Başkan ve Başkan Yardımcısının ardından Amerikan siyasi protokolünün üç numaralı ismi konumunda bulunuyor ve iki yıllığına seçiliyor. Kasım ayındaki seçimlerle yenilenen Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar ellerindeki çoğunluğu korumuş ancak sandalye kaybına uğramıştı.

Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da ise Cumhuriyetçilerin ellerindeki çoğunluğu koruyup korumayacağı, Başkanlık seçim sonuçlarına Georgia eyaletinde yapılan itirazın resmen sonuçlanması sonrasında belli olacak.

AP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

11 Cumhuriyetçi senatörden başkanlık seçim sonucuna itiraz

ABD’de 11 Cumhuriyetçi senatör 6 Ocak’ta yapılacak oturumda başkanlık seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz etmeye hazırlanıyor. Senatörler seçimde hile yapıldığı iddialarının incelenmesini talep ediyor.  

Trump'ın veto ettiği 2021 Savunma Bütçesi yasalaştı

2021 Savunma Bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da üçte ikinin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı. Tasarı, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olma özelliğini taşıyor.  

Trump korona yardım paketini imzalamadı

Trump, aylarca süren müzakerelerin ardından Kongre'de onaylanan 892 milyar dolarlık korona teşvik paketini imzalamadı ve paketi "rezalet" olarak değerlendirdi.  

Benzer içerik

USA Kapitol Washington

11 Cumhuriyetçi senatörden başkanlık seçim sonucuna itiraz 03.01.2021

ABD’de 11 Cumhuriyetçi senatör 6 Ocak’ta yapılacak oturumda başkanlık seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz etmeye hazırlanıyor. Senatörler seçimde hile yapıldığı iddialarının incelenmesini talep ediyor.

Washington Capitol

ABD Temsilciler Meclisi'nde savunma bütçesi tasarısı kabul edildi 29.12.2020

ABD Başkanı Trump'ın veto ettiği savunma bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yeniden kabul edildi. Trump'ın vetosunun geçersizleşmesi için tasarının Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.

USA Wilmington | Rede Joe Biden und Kamala Harris

Joe Biden ABD'ye daha fazla mülteci kabul edecek 13.11.2020

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ülkeye kabul edilecek mültecilerin sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planlıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hindistan iki koronavirüs aşısına acil onay verdi

Hindistan’da koronavirüse karşı geliştirilen iki aşıya acil onay verildi. Birkaç hafta içinde 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede geniş kapsamlı aşılamanın başlaması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  