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Fotoğraf: privat
Basın özgürlüğüTürkiye

Pelin Ünker'e Almanya'dan gazetecilik ödülü

2 saat önce

DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker, Almanya'da faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Topluluğu'nun gazetecilik ödülüne layık görüldü.

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Almanya'da faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Topluluğu'nun (Südosteuropa Gesellschaft) verdiği Güneydoğu Avrupa'dan Gazetecilere Dayanışma Ödülü'ne bu sene DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker layık görüldü.

Ödül 6 Temmuz'da Almanya Federal Meclisi'nde yapılacak törenle Pelin Ünker'e takdim edilecek. Güneydoğu Avrupa Topluluğu, ödülle Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerde eleştirel habercilik yapabilmek için büyük risk alan cesur gazetecileri onurlandırmayı amaçlıyor.

Güneydoğu Avrupa Topluluğu, ödülle ilgili basın açıklamasında 2018 yılından bu yana DW Türkçe bünyesinde görev yapan Pelin Ünker'in Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) üyesi olduğunu belirterek, Ünker'in Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers ve son olarak Gölge Diplomatlar ve Ormansızlaşma A.Ş. Araştırması gibi araştırmalara dahil olduğuna dikkat çekti. Ünker'in araştırmalarında yalnızca Türkiye ekonomisinin durumu, özelleştirme ve kamu ihaleleri ile ilgili makroekonomik verileri değil, aynı zamanda yolsuzluk, vergi kaçırma ve kaçakçılık olaylarını da ele aldığı belirtildi.

Pelin Ünker ödülle ilgili olarak DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Bu ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ederim. Otokrasinin yükseldiği, dezenformasyon ve siyasi manipülasyonun arttığı bu dönemde gazetecilerin dayanışması çok daha büyük önem taşıyor. Gazetecilerin haber yapabilmek için büyük kişisel riskler almadığı bir gerçekliğimiz olsun diye çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Ünker, 2021 yılında Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'nde, Pandora Papers araştırma yazı dizisi ile üçüncülüğe layık görülmüştü.

DW / BÖ,HT

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