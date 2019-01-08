Pelin Ünker davasında hâkim: Maalesef zaman aşımı oldu

DW Türkçe için de çalışan gazeteci Pelin Ünker'in, Cumhuriyet gazetesinde 2017'de yayımlanan ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak'ın Malta'daki off-shore şirketlerini konu alan Paradise Papers (Cennet Belgeleri) yazı dizisi nedeniyle yargılandığı dava zaman aşımına uğradı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Ünker'in avukatları, benzer bir şekilde Aydınlık gazetesinde Ocak 2014'te yayınlanan bir haber sonrası açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düştüğüne, aynı durumun Evrensel gazetesi sorumlu müdürü Çağrı Sarı'ya açılan davada da geçerli olduğuna ve beraat karar verildiğine dikkat çekti.

Avukatların "Aynı haber nedeniyle bir mahkemenin beraat kararı verirken başka bir mahkemenin mahkûmiyet kararı vermesi hukuk ilkelerine aykırıdır" sözleri sonrası hâkim kararını açıkladı.

5187 sayılı Basın Kanunu'nun 26'ıncı maddesine göre, yazının yayınlanmasından sonra hukuki işlem başlatılması için gereken dört aylık sürenin geçmesi nedeniyle zaman aşımına uğrayan dava düşürüldü. Hakim, "Maalesef, zaman aşımı olduğunu tespit ettim", diyerek davayı düşürdü.

Tüm dünyada yayınlandı

2016 yılında Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan ve aralarında 40'ı aşkın ülkeden politikacıların da bulunduğu kişi ve büyük şirketlerin, off-shore hesapları ve paravan şirketler yoluyla vergi kaçırma uygulamalarını açığa çıkaran Cennet Belgeleri, dünya kamuoyunda büyük ilgi yaratmıştı.

Verilerin analizi ve yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan haberler dünyanın önde gelen medya kuruluşlarınca yayınlanmış, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) üyesi olan Ünker'in haberi de dünyadan diğer medya kuruluşlarıyla eş zamanlı olarak Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştı.

Yıldırım "Gizlisi saklısı yok" demişti

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, haberin yayımlanması sonrasında yaptığı açıklamada hayatı boyunca denizcilikle uğraştığını, siyasete girdikten sonra işlerini oğullarına bıraktığını belirterek denizcilik sektörünün küresel bir iş olduğunu, "bunun gizli saklı bir tarafı olmadığını" söylemişti.

Habere konu olan Binali Yıldırım ve çocukları ile Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'ın şikâyetiyle Ünker hakkında dava açılmıştı.

Ünker, Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki off-shore şirketlerini konu alan başka bir haberi nedeniyle Ocak ayında görülen davada 8 bin 660 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

DW/ÇÖ,GA

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