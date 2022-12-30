  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ekrem İmamoğlu
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Eamonn M. McCormack/Getty Images
SporBrezilya

Pele için üç günlük ulusal yas

2 saat önce

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin ölümünün ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. Cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.

https://p.dw.com/p/4LZ2l

Dün 82 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele için ülkesi Brezilya'da üç günlük yas ilan edildi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Brezilya'nın adını futbol yoluyla dünyaya taşıyan, futbolu bir sanat ve eğlenceye dönüştüren" Pele'nin yasını tuttuklarını belirtti.

Pazartesi ve Salı günleri düzenlenecek cenaze törenine, Pele'nin kariyerinde önemli yeri bulunan ve en iyi maçlarından bazılarını oynadığı Santos kulübü stadyumu ev sahipliği yapacak.

Santos kulübünden yapılan açıklamada, Pele'nin naaşının Pazartesi sabahı erken saatlerde Sao Paolo kentindeki Albert Einstein hastanesinden alınarak kent sokaklarında dolaştırılacağı ve halen hayattaki 100 yaşındaki annesinin yaşadığı evin önünden geçeceği belirtildi. Tabutun daha sonra kentin dışındaki Vila Belmiro stadyumuna taşınacağı ve futbol sahasının ortasına yerleştirileceği bildirildi. Stadyumun ziyaretlere yerel saatle Pazartesi günü sabah 10'da açılacağı ve Salı günü aynı saate kadar son vedaların yapılabileceği açıklandı.

Fussballspieler Pele
Fotoğraf: STF/AFP/Getty Images

Defin işleminin ise Santos'taki Memorial Necropole Ecumenica mezarlığında yapılacağı ve buradaki törene sadece aile fertlerinin katılacağı bildirildi.

Gerçek adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, dün 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Kolon kanseriyle mücadele eden Pele'nin tümörü 2021 yılı Eylül ayında ameliyatla alınmıştı. Pele'nin 29 Kasım'da Covid-19 ve solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Hastaneden geçen hafta yapılan açıklamada ise kolon kanserinin ilerlediği kaydedilmişti.

Üç kez Dünya Kupası'nı kaldıran tek futbolcu

Efsanevi futbolcu, 1958, 1962 ve 1970 yıllarındaki Dünya Kupasında Brezilya'nın zaferine öncülük etmiş, futbol tarihinde üç kez Dünya Kupasını kaldıran tek oyuncu olmuştu. FIFA verilerine göre, Pele'nin toplamda oynadığı bin 363 maçtaki toplam gol sayısı bin 281. Bunların binden fazlasını ilk kulübü Santos'ta attığı biliniyor. Geri kalan gollerin çok büyük bölümünüyse New York Cosmos ve 77 gole imza attığı Brezilya Milli Takımı'nda kaydetti.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Tres Coraçoes kasabasında 23 Ekim 1940'ta doğan Pele, 2000 yılında FIFA tarafından 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona ile birlikte 20'nci yüzyılın en büyük iki futbolcusundan biri seçilmişti.

AP/BK,JD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Futbolun kralı Pele 70 yaşına girdi.

Pele sevgisi bitmiyor

Pele sevgisi bitmiyor

Brezilyalı oyuncular Zè Roberto ve Grafite 70 yaşına giren futbolun kralı Pele’yi top koştururken görememiş. Ancak her ikisi de çocukluğundan beri idolleri Pele gibi başarılı birer oyuncu olabilmeyi hayal etmiş.
23 Ekim 2010
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Altılı masa liderleri Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masanın yeni sistem çalışması: Kral istemiyoruz

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ekonomi: 2023 "belirsizlik yılı" olacak

Ekonomi: 2023 "belirsizlik yılı" olacak

Ekonomi4 saat önce
Istanbul, Türkei | Regierung hat das Mindestalter für die Rente aufgehoben

EYT: Nasıl ortaya çıktı, maliyeti ne olacak?

EYT: Nasıl ortaya çıktı, maliyeti ne olacak?

Ekonomi17 saat önce
Mücella Yapıcı

Gezi davası: 657 sayfa iddianame, 6 satırlık onama

Gezi davası: 657 sayfa iddianame, 6 satırlık onama

Hukuk ve Adalet28 Aralık 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"İmamoğlu'nun muhatabının YSK olduğu açık"

"İmamoğlu'nun muhatabının YSK olduğu açık"

Hukuk ve Adalet28 Aralık 2022
Symbolbild | Gefängniszaun mit Stacheldraht

Adana Cezaevi'ndeki "falaka"ya iddianame düzenlendi

Adana Cezaevi'ndeki "falaka"ya iddianame düzenlendi

İnsan Hakları28 Aralık 2022
Kriegsflugzeug der türkischen Luftwaffe

F-16 süreci hızlanıyor: Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

F-16 süreci hızlanıyor: Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

Politika28 Aralık 2022
Ana sayfaya dön