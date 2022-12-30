Pele için üç günlük ulusal yas

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin ölümünün ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. Cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.

Dün 82 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele için ülkesi Brezilya'da üç günlük yas ilan edildi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Brezilya'nın adını futbol yoluyla dünyaya taşıyan, futbolu bir sanat ve eğlenceye dönüştüren" Pele'nin yasını tuttuklarını belirtti.

Pazartesi ve Salı günleri düzenlenecek cenaze törenine, Pele'nin kariyerinde önemli yeri bulunan ve en iyi maçlarından bazılarını oynadığı Santos kulübü stadyumu ev sahipliği yapacak.

Santos kulübünden yapılan açıklamada, Pele'nin naaşının Pazartesi sabahı erken saatlerde Sao Paolo kentindeki Albert Einstein hastanesinden alınarak kent sokaklarında dolaştırılacağı ve halen hayattaki 100 yaşındaki annesinin yaşadığı evin önünden geçeceği belirtildi. Tabutun daha sonra kentin dışındaki Vila Belmiro stadyumuna taşınacağı ve futbol sahasının ortasına yerleştirileceği bildirildi. Stadyumun ziyaretlere yerel saatle Pazartesi günü sabah 10'da açılacağı ve Salı günü aynı saate kadar son vedaların yapılabileceği açıklandı.

Fotoğraf: STF/AFP/Getty Images

Defin işleminin ise Santos'taki Memorial Necropole Ecumenica mezarlığında yapılacağı ve buradaki törene sadece aile fertlerinin katılacağı bildirildi.

Gerçek adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, dün 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Kolon kanseriyle mücadele eden Pele'nin tümörü 2021 yılı Eylül ayında ameliyatla alınmıştı. Pele'nin 29 Kasım'da Covid-19 ve solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Hastaneden geçen hafta yapılan açıklamada ise kolon kanserinin ilerlediği kaydedilmişti.

Üç kez Dünya Kupası'nı kaldıran tek futbolcu

Efsanevi futbolcu, 1958, 1962 ve 1970 yıllarındaki Dünya Kupasında Brezilya'nın zaferine öncülük etmiş, futbol tarihinde üç kez Dünya Kupasını kaldıran tek oyuncu olmuştu. FIFA verilerine göre, Pele'nin toplamda oynadığı bin 363 maçtaki toplam gol sayısı bin 281. Bunların binden fazlasını ilk kulübü Santos'ta attığı biliniyor. Geri kalan gollerin çok büyük bölümünüyse New York Cosmos ve 77 gole imza attığı Brezilya Milli Takımı'nda kaydetti.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Tres Coraçoes kasabasında 23 Ekim 1940'ta doğan Pele, 2000 yılında FIFA tarafından 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona ile birlikte 20'nci yüzyılın en büyük iki futbolcusundan biri seçilmişti.

AP/BK,JD