 Pekin’de yeni koronavirüs vakaları | DÜNYA | DW | 13.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pekin’de yeni koronavirüs vakaları

Çin’de hayatın yeni yeni normale döndüğü başkent Pekin’deki bir pazar yerinde yeni koronavirüs vakaları görüldü. Virüsün yeniden yayılmasından endişe edilirken şehir yine alarma geçti.

Salgının farkedilmesinin ardından Xinfadi Pazarı'na giriş çıkışlar yasaklandı

Salgının farkedilmesinin ardından Xinfadi Pazarı'na giriş çıkışlar yasaklandı

Çin'in başkenti Pekin’de haftalardır ilk defa koronavirüs salgınında belirgin bir artış gözlendi. Şehirdeki bir pazarda yapılan 500 koronavirüs testinden 45'i pozitif çıktı. Fengtai bölgesindeki Xinfadi Pazarı, bu gelişme üzerine derhal kapatılırken, pazar  yerinin dezenfekte edileceği ve pazarda çalışan yaklaşık 10 bin kişiye test yapılacağı belirtildi. Çevredeki on bir yerleşim bölgesinde bulunan anaokulları ve okullarda da eğitime ara verildi.

Beijing Qingnianbao gazetesinin haberine göre pazar yerinin yöneticisi, yetkililerin, virüsün başka bir pazardan getirilen ithal somonların kesildiği tahtadan yayıldığını tespit ettiklerini aktardı. Bu gelişme sonrasında birçok süpermarket, ithal somonların raflar indirildiğini duyurdu. Yerel medya, şu ana kadar pozitif çıkan vakaların asemptomatik (sessiz taşıyıcı) olduğunu kaydetti.

Başkent Pekin'in Fengtai ilçe yönetiminden yapılan açıklamada da, pazar yerinde ortaya çıkan virüsün yayılmaması için bir "komuta merkezi" oluşturulduğu ve "savaş mekanizmasının" devreye girdiği bildirildi.

Pekin henüz normalleşme sürecine girmişti

Yine Çin'de yayımlanan Global Times gazetesine konuşan uzmanlar, 20 milyon nüfusa sahip şehrin meyve ve sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan Xinfadi Pazarı’nın kapatılmasının şehrin gıda tedariğine zarar verebileceğine dikkat çekti.

Salgının, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından, başkent Pekin alınan sıkı önlemlerle pandemiyle mücadele etmişti. Başkentte diğer bölgeler göre çok daha sıkı tedbirler alınmış ve katı bir biçimde uygulanan bu tedbirler birkaç hafta önce gevşetilmişti.

dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Güney Kore önlemleri yeniden artırdı

Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısında Nisan ayının başından bu yana en yüksek artış kaydedildi. Son 24 saat içinde 79 yeni vaka tespit edilmesi üzerine önlemler tekrar artırıldı. (28.05.2020)  

Koronavirüsün yayılma süreci soruşturulacak

Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke, koronavirüsün kaynağı ile DSÖ ve diğer ülkelerin salgının yayılma sürecinde attıkları adımların soruşturulmasını öngören tasarıyı oybirliğiyle kabul etti. (19.05.2020)  

DSÖ'de ABD-Çin kamplaşması

Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık toplantısına koronavirüs konusunda ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim damgasını vurdu. DSÖ ABD'nin eleştirilerini geri çevirirken Çin, bulacakları aşıyı tüm dünyayla paylaşma sözü verdi. (18.05.2020)  

Benzer içerik

Nicaragua Managua Coronavirus | Friedhof

Koronavirüs 400 binden fazla can aldı 07.06.2020

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısının 400 bini geçtiği açıklandı. En fazla ölümün gerçekleştiği ülke, yaklaşık 110 bin can kaybıyla ABD.

Symbolbild - Homeoffice mit Familie

Evden çalışmak eşitsizlikleri nasıl artırdı? 07.06.2020

Dünya, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında "yeni normal"e alışmaya başlarken, hükümetler büyüyen sosyal ayrılıklarla baş etmeye çalışıyor.

Angela Merkel und Li Keqiang Deutschland China

Merkel‘den Çin’deki yabancı şirketlerine eşit muamele talebi 11.06.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüştü. Merkel Çin’de faaliyet gösteren Alman ve yabancı şirketlerine eşit muamele gösterilmesini istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ilhak planı hakkında bilgi veriyor (10.09.2020)

BAE'den İsrail'e ilhak uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planlarının İsrail’in Arap dünyası ile ilişkilerini normalleştirme çabalarını altüst edeceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  