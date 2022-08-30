Korkmaz Karaca istifa etti

Organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker’in ortaya attığı yolsuzluk iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa mektubunda, "Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım" diye yazan Korkmaz, "Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum. Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi. Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Peker’in iddialarında adı geçmişti

Peker, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun yatırımcı Mine Sineren'e "Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister" dediğini iddia etmişti.

Peker, daha önce de Karaca’nın kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği aracı kullandığını öne sürmüş, Karaca bu iddiayı doğrulamıştı.

DW/SÖ,HT