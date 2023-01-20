Korkmaz Karaca: Bana gelen para olmadı

Sedat Peker'in AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla ilgili iddialarında gündeme gelen Korkmaz Karaca, Ünsal Ban'ın şoföründen kendisine 2 milyon TL gönderildiği iddiasına "Haram yemedim" yanıtını verdi.

Organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker'in iddialarında adı geçen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü ile eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca arasında para trafiğiortaya çıktı. Halk TV ve t24'te yer alan haberlere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi olan eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma dosyasına MASAK raporu girdi.

Raporda, Ünsal Ban'ın "gizli kasası" olduğu iddia edilen şoförü Ahmet Karakaş'ın banka hesabı üzerinden 2017 yılı sonrasında Korkmaz Karaca'ya bir milyon 917 bin 805 TL gönderdiği bilgisi yer aldı. Ancak bu paranın Karaca'ya neden gönderildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi raporda yer verilmedi.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Fotoğraf: ANKA

Korkmaz Karaca: Haram yemedik

DW Türkçe, haberlerin ardından telefonla aradığı Korkmaz Karaca'ya MASAK raporuyla tespit edilen para alışverişini sordu. Medyada çıkan haberlerin anımsatılması üzerine Korkmaz Karaca, "Bunlar doğru değil" dedi.

Kendisinin hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmadığını, işadamı olduğunu belirten Karaca, Ünsal Ban tarafından kendisine para gönderildiği bilgisini kabul etmedi. Karaca, "Benim tüm ticari faaliyetlerim yasal ve belgeli. Açıklanabilir. Haram yemedik. Benim vermeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık, başım dik. Benim hesabıma gelen bir şey yok" dedi.

İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Karaca, "Ünsal Ban'ı çok iyi tanıdığını" savundu, ancak herhangi bir alışverişi veya ticari ilişkisi olmadığında ısrar etti.

Soruşturma kapsamında savcılığın konuya ilişkin çağırması durumunda gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir savcı çağırdığında gitmeyecek bir kişi var mı? Çağırırsa giderim, sorularını yanıtlarım" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'nin konuya ilişkin "Peki, Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet Karakaş tarafından size böyle bir para gönderildi mi?" sorusuna ise Korkmaz Karaca, "Allah'a çok şükür haram yemedik. Verilmeyecek tek kuruş hukuksuz işimiz, ilişkimiz yok" yanıtını verdi. Ancak Karaca, Karakaş'tan bu yönde bir para alışverişini yalanlamadı.

Mine Tozlu Sineren ile görüştü mü?

Öte yandanSedat Peker'in iddialarında adı geçen iş insanı Mine Tozlu Sineren, şirketinin sermaye artırımı sorunu için dönemin AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun yanı sıra Korkmaz Karaca ile de görüştüğünü söylemişti. Sineren, konuya ilişkin Karaca ile telefonda bir kere görüştüğünü anlatmıştı.

İş insanı Mine Tozlu Sineren Fotoğraf: Marka Yatırım Holding

Soru üzerine bu görüşmeyi doğrulayan Korkmaz Karaca, "Mine Hanım beni aradı. Ziyaret etmek istediğini söyledi. Sorunlarını anlatmak istediğini söyledi. Bende bir şey yapamayacağımı ve çok kar olduğunu söyledim. O da daha sonra ne aradı. Ne de geldi. Herhangi bir görüşme ve konuşma olmadı" yanıtını verdi. Karaca, aralarında herhangi bir ticari sohbet geçmediğini belirterek birbirlerinden herhangi bir talepleri olmadığını savundu.

Karaca, diğer sorularımıza ise "Savcı gibi soru soruyorsunuz" diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Peker'in SPK iddialarıyla ilgili ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker'in iddialarının ardından Serkan Taranoğlu'nun yanı sıra Korkmaz Karaca sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

Ünsal Ban ise boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili görüntüleri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı.