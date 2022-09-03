Peker'in iddialarında adı geçen Ünsal Ban tutuklandı

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski Rektörü Ünsal Ban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik itirazı kabul ederek Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından Ünsal Ban, Ankara'da kaldığı otelde polis tarafından yakalandı. Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ban'ın boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen Ban ve beraberinde yargılanan üç şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık serbest bırakılmasına itiraz etti

'Kişisel verilerin gizliliğini ihlal', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Ban'ın, konutu terk etmeme ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilen itiraz dilekçesinde, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi. Dilekçede, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelinin ikametgahında bulunmadığı ve 29 Ağustos'ta "yurt dışına kaçmaya çalışırken" Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.

DHA, DW/SÖ, JD