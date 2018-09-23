 Pegida’nın 4′üncü yıldönümüne karşı protesto | ALMANYA | DW | 22.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Pegida’nın 4'üncü yıldönümüne karşı protesto

Göç ve İslam karşıtı Pegida’nın kuruluşunun dördüncü yıldönümünde Dresden’da harekete karşı büyük bir gösteri düzenlendi. Çeşitli dernek ve sendikaların desteğiyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Deutschland Dresden - Gegendemonstration gegen PEGIDA (Reuters/D. W. Cerny)

Almanya'nın Dresden kentinde "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGIDA) oluşumunun kuruluşunun dördüncü  yıldönümü çeşitli dernek ve sendikaların desteğiyle düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Polisin ve organizatörlerin verdiği bilgiye göre protestolara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kentin farklı noktalarından "Nefrete karşı yürek" sloganıyla harekete geçen iki grup daha sonra kentin merkezinde birleşti.

Ana tren garının önünde toplanan yaklaşık 6 bin kişilik gösterici gruba seslenen Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer "politik anlamda aktif olma" çağrısı yaptı. "Bu ülkenin dışarıya açık ve konuksever olması bizim elimizde" diyen Kretschmer, günlük hayatta yaşanan ırkçılığa karşı da uyardı. Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) eyalet başbakanı toplumsal sorunlara atıfta bulunarak, "Aktif olmamız ve yalnızca basit cevapları olanlara karşı durmamız önemli" diye konuştu.

Kretschmer, toplumda karşılıklı saygı çerçevesinde bir tutumun benimsenmesinin de önemine dikkat çekerek, bazı toplumsal meselelere ilişkin endişeleri olan ve eleştiride bulunanların bir köşeye itilmememesi gerektiğini de sözlerine söyledi.

Pegida karşıtı gösteriden

Pegida karşıtı gösteriden

Sosyal Demokrat Partili (SPD) eyalet başbakan yardımcısı Martin Dulig de insanlık ve demokrasi için mücadele çağrısı yaptı. Günlük yaşamda rastlanan Hitler selamı ve Yahudi şakalarına karşı durmanın bu mücadelenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Bilim Bakanı Eva-Maria Stange ise, Pegida'ın yalnızca memnuniyetsiz vatandaşlardan oluşmadığını belirterek, oluşumun sağ görüşlüleri de içine çektiği ve böylece hareketin daha güçlü hale geldiği uyarısında bulundu.

"Ülkemiz için üzücü bir gün"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da attığı tweette Pegida'nın kuruluş yıldönümünü "ülkemiz için üzücü bir gün" sözleriyle değerlendirdi. Maas, ancak bugünün hiçbir ley yapmadan oturulacak bir gün olmadığını da belirten Maas, Dresden'da ilk kez bütün protesto oluşumlarının birlikte eylem yapmasını harika bulduğunu belirterek, "Vakti olanlar; haydi Dresden'a!" ifadelerini kullandı.

Pegida yanlısı gösteriye aşırı sağcılar da katıldı

Diğer yandan göç ve islam karşıtı Pegida'nın destekçileri de kentteki ünlü Lüteriyen kilisesi Frauenkirche'nin önünde bir gösteri düzenledi. Yaklaşık dört bin kişinin katıldığı ve "Dört yıllık direniş" sloganıyla düzenlenen gösteriye Pegida kurucularından Lutz Bachmann da katıldı. Bachmann, 2015 yılında Hitler kılığındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından görevinden çekilmişti. Merkez Almanya Radyoları (MDR) gösteride Almanya için Alternatif (AfD) gençlik kollarının ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın izlediği oluşumlardan aşırı sağcı "Kimlik Hareketinin" bayraklarının da görüldüğünü belirtti.

Pegida'nın düzenlediği gösteriden

Pegida'nın düzenlediği gösteriden

20 Ekim 2014 tarihinde Dresden‘da düzenlenen "Akşam yürüyüşü" Pegida'nın kuruluşu olarak kabul ediliyor. Bunu takip eden aylarda binlerce kişi Pazartesi günleri düzenlenen Pegida gösterilerine katılmış, göç, mülteci ve İslam karşıtı sloganlarıyla Almanya'da büyük tartışma başlatmıştı. Yürüyüşlere katılanların sayısı zaman zaman 25 bine ulaştı. Özellikle Almanya'nın doğusunda destek bulan Pegida'yı kendisine örnek alan oluşumlar Almanya'nın diğer kentlerinde de destek yürüyüşleri düzenlemeye başlamıştı.

DW,epd/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman müzisyenlerden ırkçılığa karşı konser

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesiyle başlayan yabancı düşmanı gösteriler ve karşı protestolar sürerken Almanya'nın ünlü müzik gupları ırkçılığa karşı barış çağrılarıyla konser verecek. (03.09.2018)  

Saksonya'da mültecilere karşı altı ayda 105 suç vakası

Almanya’da mültecilerin en çok saldırıya uğradığı eyaletlerin başında Saksonya geliyor. Eyalet İçişleri Bakanlığına göre, Saksonya’da bu yılın ilk altı ayında mültecileri hedef alan 106 suç vakası kaydedildi. (16.10.2018)  

"Merkel’in Chemnitz’e gitmemesi sağcıların zaferi"

DW'den Michaela Küfner, Merkel'in şu ana kadar aşırı sağcı grupların gösterileri nedeniyle tansiyonun yükseldiği Chemnitz'i ziyaret etmemiş olmasının bir hata olduğu görüşünde. (06.09.2018)  

Merkel: 2015'te olanlar tekrarlanmayacak

Almanya Başbakanı Merkel, AfD ve Pegida'nın protestolarıyla karşılandığı Sachsen eyaletinde, mülteci politikalarındaki bazı yanlışları kabul etti. Angela Merkel, "2015 tekrarlanmayacak" dedi. (17.08.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Demonstration gegen Erdogan in Berlin

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı 23.09.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde Berlin, Hannover ve Düsseldorf'ta "İstenmiyorsun" pankartlarıyla protesto edildi. Alman siyasilerin Erdoğan için verilecek resmi davete yönelik boykotu ise büyüyor.

Deutschland, Dresden: Urteil im Prozess um Moschee-Anschlag am Dresdner Landgericht

Dresden'de cami bombalayan saldırgana hapis 31.08.2018

Dresden’deki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırının sanığı Nino K. adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deutschland Die Toten Hosen Magical Mystery Tour

Alman müzisyenlerden ırkçılığa karşı konser 03.09.2018

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesiyle başlayan yabancı düşmanı gösteriler ve karşı protestolar sürerken Almanya'nın ünlü müzik gupları ırkçılığa karşı barış çağrılarıyla konser verecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Fransa'daki Alman şirketleri ekonomik durumdan memnun

Fransa'daki her 10 Alman şirketinden 9'u faaliyet gösterdikleri ülkenin durumundan memnun. Komşu ülkede faaliyet gösteren Alman şirketleri Fransa'yı modern teknolojilere açık olması nedeniyle tercih ediyor. 

FOTO-GALERİ

default

Başörtüsü sergisi

Viyana Dünya Müzesi'nde yer alan bir sergi tarihi fotoğraflar, Haute-Couture tasarımlar, videolar ve çizimler eşiliğinde başörtüsünün birbirinden farklı anlamlarına, tarihine, dine ve coğrafyaya ışık tutuyor. 