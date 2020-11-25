Ped ve tampon İskoçya'da ücretsiz sunulacak

İskoçya parlamentosunda Salı akşamı yapılan oylamada, kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını öngören bir yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi. İşçi Partili milletvekili Monica Lennon tarafından hazırlanan yasa tasarısı, tampon, hijyenik ped gibi ürünlerin kamuya ait yerlerde kadınlara ücretsiz olarak sunulmasını öngörüyor. Lennon, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "Tampon, ped veya yeniden kullanılabilen ürünlere nasıl ulaşacağı konusunda kimsenin kaygı duymaması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.

Bunun "pratik ve ilerici" bir yasa tasarısı olduğunu belirten Lennon, küresel koronavirüs salgını döneminde bunun daha da önem kazandığını söyledi. "Pandemi sırasında regl sona ermiyor" diye Lennon, tampon ve hijyenik ped gibi ürünlere erişimin bugün eskisinden daha önemli olduğunun altını çizdi.

İskoçya'da kadın hijyen ürünleri öğrenciler için ücretsiz olarak sunuluyordu. Parlamentoda yeni kabul edilen tasarı, ülke genelinde kamuya ait yerlerde hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını zorunlu hale getiriyor. Buna göre, okul ve üniversitelerin tuvaletlerinde kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak bulunması isteniyor. Kamuya ait diğer yerler de bu ürünleri sunmakla yükümlü olacak.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa tasarısını memnuniyetle karşılayarak "İskoçya'yı, ihtiyacı olan herkese menstürasyon ürünlerini ücretsiz olarak sunan dünyanın ilk ülkesi yapan, ezber bozan bu yasanın kabul edilmesinden dolayı gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Sturgeon, bunun "kadın ve kızlar için önemli bir politika" olduğunu da sözlerine ekledi.

Yıllık maliyeti yaklaşık 11 milyon euro

İşçi Partili milletvekili Lennon'un kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulması önerisi yılda yaklaşık 11 milyon euroya mal olacağı için tepki toplasa da sendikalar, kadın örgütleri ve yardım kuruluşları tarafından desteklendi.

Tasarıyı hazırlayan Lennon, İskoçya'da birçok kadın ve kızın hijyenik ürünlere erişememesi olarak değerlendiren "regl yoksulluğuna" karşı 2016 yılından beri kampanya yürütüyordu. Hijyenik ürünleri satın alacak parası olmayan kadın ve kızların regl dönemlerinde eski gazete kağıdı, kumaş parçaları veya tuvalet kağıdı kullanmak zorunda kalabildiği belirtiliyor.

İskoçya'nın da dahil olduğu Birleşik Krallık'ta bir yardım kuruluşu tarafından 2017 yılında yapılan araştırma, 14-21 yaş arasındakilerin yüzde 10'unun bu ürünlere erişiminin olmadığını, yüzde 15'inin ise zorlukla bu ürünleri edinebildiğini ortaya koymuştu.

AFP,AP,dpa/JD,HS

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