Pazarcık'ta hortum can aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı. Hortumda depremzedelerin yerleştirildikleri çadırlar da zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum ve sağanak yağış nedeniyle bir kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

Hortum, özellikle çadırlarda ve konteynerlerde kalan depremzedeleri vurdu. Hortum, çadır ve konteynerleri yerinden uçurdu. Bazı binaların çatıları da çadırların üzerine düştü. Hortum nedeniyle 8'i ağır 50 kişi yaralanırken, 170 çadır da hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hortum deprem mağdurlarının yerleştirildikleri çadırları yıktı Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Validen açıklama

Koordinatör vali olarak bölgede görev yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, hortumun ardından gerekli müdahaleyi yaptıklarını, depremzedelerin en kısa sürede tekrar çadır ve konteynerlerine yerleştirileceğini kaydetti.

Hortum nedeniyle bazı binaların çatıları devrildi Fotoğraf: DHA

Vali Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 170 tane çadırımızda hasar gözüküyor. Bunları hızlı bir şekilde gün içerisinde tekrar yenileyip afetzede vatandaşlarımızı tekrar içerisine yerleştirmeyi ve mağduriyeti azaltmayı planlamaktayız. Ama hakikaten benim de şu ana kadar gördüğüm enteresan felaketlerden bir tanesi. Arabayı, dev arabaları devirecek kadar, özel yapım konteynerleri devirecek kadar, çatıları birkaç yüz metreye taşıyacak kadar büyük rüzgar faaliyeti ilçemizde vuku buldu."

DHA / TY,HT

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