Havai fişek fabrikasındaki patlamaya tazminat

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden bir işçinin ailesine 524 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden işçilerden Halis Yılmaz'ın ailesinin açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, patlamanın yaşandığı fabrikanın sahiplerinin Halis Yılmaz'ın annesi, babası ve kardeşlerinin için toplamda 524 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

3 Temmuz 2020'de Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği 126 işçinin ise yaralandığı patlamadan sonra ceza davasının yanı sıra tazminat davası da açılmıştı.

Sakarya 5. İş Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında verilen kararda, hayatını kaybeden işçilerden Halis Yılmaz'ın annesi Şerife Yılmaz için 148 bin 500 maddi, 100 bin manevi, babası Muammer Yılmaz için 95 bin maddi, 100 bin manevi, kardeşleri Mervenur ve Sevdenur için ise 40'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkeme, tazminatın olay tarihinden itibaren hesaplanarak ödenmesine karar verdi.

Fabrikadaki patlamada 7 işçi hayatını kaybetmişti Fotoğraf: picture-alliance/AA/E. Yildirim

Ceza davasında 71 yıl 8 ay hapis çıkmıştı

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ile Ali Rıza Ergenç Coşkun'a ait fabrikada yaşanan patlamadan sonra açılan davada, 7 sanık hakkında toplamda 71 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Üretim baskısı, kaçak barut üretimi gibi iddiaların dile getirildiği ceza davası Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

28 Şubat'ta çıkan kararda mahkeme, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a "bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu'na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'a ise 16 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine karar vermişti.