Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Milletvekili aday listelerinin belli olmasının ardından artık partiler ve liderler sahada. Bayramın ardından yoğun bir propaganda ve miting takvimi başlayacak.

14 Mayıs seçimlerine doğru partiler sahada daha aktif çalışmalara başlarken bayram sonrası mitingler ve kararsız seçmeni ikna çabaları hızlanacak. İttifaklar kısa süreçte yoğun bir kampanya yürütecek ve mitinglere ağırlık verecek. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehirlerin tamamı olmak üzere 45'er miting gerçekleştirmesi, yeni vaatler açıklaması bekleniyor.

Seçim beyannamelerinin açıklanması, milletvekili adaylarının belirlenmesi sonrası partiler artık sahada hem partililerini motive etmek hem de güç gösterisi yapmak üzere sahaya ağırlık vermeye başladı. Hem AKP hem de CHP kurmayları illerde miting yapmanın "oy getirmediğini" savunurken bunun "o ilde bayrak gösterme adımı" olduğuna vurgu yapıyor.

AKP seçim mitinglerine Afyon'dan başlayacak

Cumhur İttifakı partileri ayrı illerde sahada olacak. AKP, MHP, BBP ve YRP ayrı ayrı mitinglerin yanı sıra bazı büyükşehirlerde ortak mitingler de yapacak. Bir süredir deprem bölgesinde açılışlar yapan ve hafta sonları il ziyaretlerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk seçim mitingini ise 18 Nisan'da Afyon'da, ardından da Denizli'de yapacak. Afyon, AKP açısından önemli bir il. 2002 yılında partinin ilk kuruluş toplantıları bu ilde gerçekleşmişti. Erdoğan ve AKP kurmayları bir süredir kuruluş dönemine vurgu yapan ve "2002 ruhu ile yeniden" mesajı veriyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladı Fotoğraf: DHA

Erdoğan, bu mitinglerin ardından 21 Nisan Cuma günü başlayacak bayram öncesi Karadeniz'de bulunan doğal gazın evlerde kullanılması için dağıtımının yapılacağı "Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi"nin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan mitinglerin yanı sıra yoğun bir de açılış programında bulunacak. AKP'de İstanbul, Ankara ve İzmir mitingleri ise tüm partiler tarafından ortaklaşa gerçekleşecek.

AKP'nin seçim kampanyasını yürüten ekibin DW Türkçe'ye verdiği bilgilere göre, Erdoğan seçim kampanyası boyunca da "Depremin bıraktığı büyük hasarın yaralarını biz çözeriz," "yerli ve milli projeleri biz sürdürürüz" gibi başlıklarda söylem oluşturacak. Erdoğan'ın konuşmalarında özellikle "koalisyonları geri getirmek istiyorlar," "IMF'yi geri getirecekler," "Yerli projeleri durduracaklar" gibi söylemlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alacağı belirtiliyor.

AKP'nin oy almada güçlü olduğu ev kadınlarına ilişkin çalışmaların da teşkilatlar tarafından artırılacağı ifade ediliyor. Seçimde gençlere yönelik vaatler AKP'de adaylar tarafından sıkça dillendirilecek.

AKP'de milletvekillerinin genel söylemi ise "sorunların Erdoğan tarafından çözülebileceğine" yönelik olacak. AKP'de vatandaştan Cumhurbaşkanlığı sistemine gelen eleştiriler olması durumunda da "İlk 5 yıllık dönemde aksayan yönler olabilir, gereken reformlar yapılacak" mesajı verilerek, sisteme dair soru işaretlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Kılıçdaroğlu sert polemiğe girmeyecek

Millet İttifakı kanadında ise CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti liderleri ayrı ayrı sahada olacak. Aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da illerde çalışmalarına başladı. Her iki isim kendi programları dışında Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitinglerine de eşlik edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını yürüten ekibin DW Türkçe'ye verdiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu il ziyaretlerini bir süredir devam ettirirken 15 Nisan'da Giresun'da olacak. Hafta sonu Bulgaristan'a gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun burada, asimilasyon karşıtı protesto gösterisi sırasında annesinin sırtındayken Bulgar güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla 20 aylıkken hayatını kaybeden Türkan Bebek'in mezar ve anıtını da ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta da bazı il programları gerçekleştirmesi ve ardından bayramın ilk gününü deprem bölgesinde geçirdikten sonra yoğun programına başlaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu bu süreçte günde iki miting yapacak. Kılıçdaroğlu'nun 30 Nisan'da İzmir'de 7 Mayıs'ta İstanbul'da, 13 Mayıs'ta da Ankara'da miting yapması planlanıyor. Bu mitingler tüm Millet İttifakı liderlerinin ortak mitingi olacak.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinglerin tamamına ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş katılacak. Bazı illerde ise iki isim birden Kılıçdaroğlu'na eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu'nun hem mitinglerinde hem de açıklamalarında "CHP vurgusu" yer almıyor. Buna özellikle dikkat edilirken "Sadece CHP'nin adayı değil," "her kesimi kucaklayan aday" mesajı verilmek isteniyor.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayram sonrası mitinglere hız verecek Fotoğraf: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı sert söyleme karşı daha yumuşak bir dil kullanması ve yapacağı çalışmaları da anlatacak. Kılıçdaroğlu, mevcut sistemin Türkiye'ye zarar verdiğini anlatıp, bu seçimin bir sistem oylaması olduğuna vurgu yapacak. Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin ana gündemi ise ekonomi olacak. "Ekonominin sistem yüzünden kötüye gittiği ve sistemin değişmesi halinde yatırımların da çekilip düzeleceği" yönünde bir söylem kullanılacak.

CHP'de özellikle AKP'nin güçlü olduğu yerlerde DEVA ve Gelecek Partililer ile çalışma yapılacak.

Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi Millet İttifakı'nda da hedef kitle gençler ve kadınlar. Gençlerin ikna edilmesi ile ailelerinin de ikna edileceği görüşleri dillendirilirken böylelikle kararsız seçmende bir fikir oluşturulması hedefleniyor.

CHP'nin 2011 yılından bu yana vaadi olan ve son olarak bir benzeri AKP seçim beyannamesine de giren "aile sigortası projesi" ile yoksul ailelere her ay ödeme yapılması hedefleniyor. CHP'de kurmaylar bu ödemenin "bir asgari ücret" yani şu an yaklaşık 8500 lira olan "tam altın" verilmesine yönelik vaat olarak daha fazla dile getirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun, sık sık AKP tarafından gündemde tutulması beklenen "terör örgütlerine destek veriyorlar" söylemine karşı konuşmalarında "vatan" ve "bayrak" temasını daha fazla işleyeceği de ifade ediliyor.