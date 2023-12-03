Paris'teki saldırıda bir Alman turist öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki bıçaklı saldırıda bir Alman turist öldürüldü. Terörle mücadele savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te radikal İslamcı olduğundan şüphelenilen bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 24 yaşındaki bir Alman turist öldürüldü, iki kişi de yaralandı.

Eyfel Kulesi yakınlarındaki olayda, şüpheli önce bir köprü üzerinde bıçakla Alman bir çifte saldırdı. Polis, sırtından ve omzundan bıçaklanan Filipinler doğumlu adamın ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Kadın ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ardından Sen Nehri'nin kuzey yakasına geçen şüpheli, burada da çekiçle iki kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından şok tabancası kullanılarak gözaltına alındı.

Saldırganın 25 yaşındaki bir Fransız vatandaşı olduğu açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, saldırganın gözaltına alındıktan sonra, Afganistan ve Filistin topraklarında Müslümanların ölmesinden duyduğu acıyı ifade ettiği ve Fransa'nın bir suç ortağı olduğunu öne sürdüğünü söyledi.

Fransız bakan, daha önce de bir saldırı planı nedeniyle dört yıl cezaevinde yatan bu kişinin 2020'de hapisten çıktığını belirtti. Darmanin, güvenlik birimlerinin gözetimi altındaki şahsın psikiyatrik tedavi gördüğünü aktardı. Damanin, saldırganın Fransız istihbaratı tarafından radikal İslamcı olarak bilinen bir kişi olduğunu sözlerine ekledi.

Saldırının gerçekleştiği Bir Hakeim Köprüsü Fotoğraf: Stephanie Lecocq/REUTERS

Terörle mücadele savcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "terör saldırısı" olarak tanımladığı bu olayda ölen Alman vatandaşının ailesine taziyelerini iletti. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın "hızla" yakalanmasının ardından artık "Fransız halkı adına" adaletin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Başbakanı Élisabeth Borne ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Terörizme boyun eğmeyeceğiz. Asla" dedi.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,JD

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