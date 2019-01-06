 Paris′teki patlamada onlarca yaralı | AVRUPA | DW | 12.01.2019

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AVRUPA

Paris'teki patlamada onlarca yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir fırında büyük bir patlama meydana geldi. Onlarca kişinin yaralandığı patlamanın, gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki semtlerinden birinde yer alan bir fırında patlama meydana geldi.

Paris itfaiye teşkilatının sözcüsü Eric Moulin, olayda 36 kişinin yaralandığını söyledi. Olay yerinde gazetecilere konuşan Moulin, yaralılardan 12'sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Moulin, ikisi itfaiyeci, beş kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "durumun kontrol altına alındığını" açıkladı. Yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına 200'den fazla itfaiye görevlisi ve iki helikopter katıldı.

Patlama sonrası yayınlanan görüntülerde, fırının bulunduğu binanın alt katlarının alevler içinde kaldığı görüldü. Binanın önünde park hâlinde olan araçlar da hasar gördü.

Binanın üst katlarında yaşayan bazı insanlar, itfaiye tarafından merdivenle tahliye edildi.

Frankreich, Paris: Explosion im 9. Arrondissement

Yerel saatle 9'da gerçekleşen patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığından şüpheleniliyor. Paris savcısı Remi Heitz, patlamanın nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini belirterek, "Ancak bunun bir kaza olduğunu açık şekilde söyleyebilirim. Muhtemelen de bir gaz kaçağından kaynaklandı" diye ekledi.

Alman Haber Ajansı (dpa), patlama öncesi fırındaki sızıntı nedeniyle olay yerine itfaiye çağrıldığını bildirdi.

Patlama, Paris'te polisin her cumartesi düzenlenen Sarı Yelekliler protestoları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldığı bir günde meydana geldi.

AFP,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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