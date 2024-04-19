Paris'teki İran konsolosluğunda canlı bomba alarmı

Fransız polisinin Paris'teki İran konsolosluğunu kordon altına aldığı bildirildi. Fransız medyasında yer alan haberlere göre binanın içine giren bir erkek kendini havaya uçurmakla tehdit etti.

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken Fransız polisinin Paris'teki İran konsolosluğunu kordon altına aldığı bildirildi.

Fransız Europe 1 radyosu ve BFM TV, Fransız polisinin Cuma günü Paris'teki İran konsolosluğunu kordon altına aldığını ve bir kişinin kendisini havaya uçurmakla tehdit ettiğini haber verdi.

Polisin olay yerinde olduğu ve müdahale etmesinin beklendiği bildiriliyor. Polisin halktan bölgeden uzak durmalarını istediği aktarılıyor.

Reuters ve AFP haber ajansları bir polis kaynağına dayandırdıkları haberlerinde Iran konsolosluğuna giren kişinin el bombası ve patlayıcı kemer taşıdığını söylediğini duyurdu.

RATP metro şirketinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle yakındaki bir metro hattında seferlerin durdurulduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

AFP, Reuters / SSB, BK