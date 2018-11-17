 Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahalesi | AVRUPA | DW | 24.11.2018

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AVRUPA

Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahalesi

Paris’te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda yaralanan olmadığı, altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gilets jaunes Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise in Frankreich (Reuters/B. Tessier)

Concorde meydanına ilerlemek isteyen göstericilere polis tazyikli su sıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarının artmasını ve dizel yakıta çevre vergisi planlarını protesto etmek için düzenlenen gösteride, Champs-Elysees bulvarındaki polis kordonunu yarmak isteyen göstericilere polisin göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahale ettiği bildirildi. AP haber ajansına açıklama yapan Paris polis yetkilileri olaylarda yaralanan olmadığını, altı kişinin "cisim fırlattıkları” gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler” olarak bilinen binlerce gösterici, bugün sabah saatlerinden itibaren Champs-Elysees üzerindeki l'Etoile meydanında toplandı. Champs-Elysees bulvarından Concorde meydanına doğru yürümek isteyen göstericiler polis engeli ile karşılaştı.

Gilets jaunes Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise in Frankreich (Reuters/B. Tessier)

Champs-Elysees bulvarındaki gösteriye binlerce kişi katıldı

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin defalarca polis kordonunu yarmak için uğraştığı ancak göz yaşartıcı bomba kullanılarak geçişlerinin engellendiği belirtildi. Bazı göstericilerin polise taş fırlattığı ve barikatlar kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Concorde meydanında gösteriye izin yok

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Concorde meydanı ve Champs-Elysees bulvarının bir bölümünün "gösteriye, toplantıya ve ‘Sarı Yeleklilerin' yürüyüşüne” kapalı olduğunu hatırlattı. Paris'teki yetkili makamlar sadece Eyfel Kulesi yakınlarında gösteriye izin vermişti.

Gilets jaunes Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise in Frankreich (Reuters/B. Tessier)

Sarı Yeleklilerin gösterileri geçen Cumartesi günü başlamıştı

Akaryakıt fiyatlarının artması ve dizel yakıta yapılması planlanan çevre vergisi zammını protesto için düzenlenen gösteriye İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fransız Bakan, ülke genelindeki gösterilere de toplam 23 bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini belirtti. Gösteri nedeniyle başkent Paris'te yaklaşık 3 bin polisin görev yaptığı kaydedildi.

Gösteriler geçen hafta başlamıştı

Sosyal medya üzerinden organize olan eylemciler, Paris'te ulaşımı bloke etme çağrısında bulunmuştu. "Sarı Yelekliler,” başkent Paris'in yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı. Fransa'nın batısındaki Bordeaux'da ise "Sarı Yeleklilerin” gösterisine izin verilmediği belirtildi.

"Sarı Yeleklilerin” geçen Cumartesi günü başlayan ve hafta içinde de çeşitli kentlerde devam eden protesto gösterilerinde iki kişi yaşamını yitirdi, 136'sı polis memuru olmak üzere 750'den fazla kişi yaralandı.

AFP,AP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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