Paris'te protetsolara şiddet karıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün sosyal adaletsizlik ve polis şiddetini protesto etmek için düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Çok sayıda Sarı Yelekliler hareketi destekçisinin yer aldığı protestolarda, "Tüm dünya polisten nefret ediyor" sloganlarının atıldığı gözlendi. Barışçıl başlayan protestolarda bir süre sonra şiddet olaylarının meydana geldiği, bazı göstericilerin otomobil ve barikatları ateşe verdiği, polislere, banka ve süpermarket camlarına taş attığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin verdiği bilgilere göre, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak gösterilere müdahale etti.

Twitter'den açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te en az 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polisin "şiddet eğilimi yüksek" kişilerle karşı karşıya olduğunu açıklayan Bakan, polisten alınan bilgilere göre protestolara an az 500 şiddete hazır göstericinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da geleneksel olarak Genel İş Konfederasyonu (CGT) öncülüğünde Aralık ayının ilk cumartesi günü sosyal adaletsizliğe karşı protestolar düzenleniyor. Bu yıl söz konusu protestolara ülkede tartışmalara yol açan yeni güvenlik yasa tasarısına dönük tepkiler de eklendi. Ülkede tepkilerin büyümesi üzerine hükümet, Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısının 24'üncü maddesinin yeniden yazılacağını açıklamıştı. Basın dernekleri planlanan yasa ile basın özgürlüğünün kısıtlanacağını savunuyor. Yasa tasarısına yönelik eleştiriler arasında, geçmişte birçok vakada polis şiddetine ilişkin görüntülerin polis şiddetinin cezalandırılmasına yol açtığı yer alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü yaptığı açıklamada Fransa'da özgürlük haklarının kısıtlanacağı suçlamasını geri çevirmiş ve "Bu çok büyük bir yalan. Biz Macaristan ve Türkiye değiliz" demişti.

AFP/BÖ,JD

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