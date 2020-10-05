 Paris′te ′maksimum alarm′ seviyesine geçildi | AVRUPA | DW | 05.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Paris'te 'maksimum alarm' seviyesine geçildi

Koronavirüs vakalarındaki artış üzerine Paris'te 'maksimum alarm' seviyesine geçildi. Paris ve çevresindeki bar ve kafelerin kapalı kalacağı bildirildi.

Paris | Coronakrise Gastronomie Beschränkungen Polizei (Geoffroy van der Hassel/AFP/Getty Images)

Fransa Başbakanı Jean Castex'in ofisinden yapılan açıklamada, maksimum alarm seviyesi ile Paris ve çevresinde sıkılaştırılmış önlemlerin hayata geçirildiği bildirildi. Tedbirler kapsamında, Paris ve çevresindeki bar ve kafeler kapatılırken restoranlar ise hijyen tedbirlerini uygulamak koşuluyla açık kalacak.

Fransa hükümeti, önlemlerin ilk etapta iki hafta yürüklükte kalacağını açıklarken, daha detaylı bilgilerin ise Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Emniyet Müdürü Didier Lallement'in bugün düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Paris'teki yoğun bakım yataklarının yüzde 30'unun COVID-19 hastalarının tedavisi için kullanıldığı belirtiliyor.

Fransa, 24 saat içinde kaydedilen 17 bin yeni vaka ile koronavirüs enfeksiyonlarında rekor seviyeye ulaştı. Cumartesi günü açıklanan verilere göre, bir gün içerisinde 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Bu,  24 Eylül'den bu yana  en yüksek sayı.

Fransa'da koronavirüse bağlı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 200'e yükseldi. Fransa, Avrupa'da koronavirüs salgınından en olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

AFP/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Covid-19: Dünyada neler oluyor?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hindistan'da rekor artış kaydedilirken, Güney Kore'de önlemler sıkılaştırıldı. Fransa Sağlık Bakanı ise hastalığın gençler arasında yayıldığını bildirdi.  

Benzer içerik

USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus

Trump hastane dışına çıktı 05.10.2020

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 tedavisi gördüğü hastaneden zırhlı bir araçla kısa süreliğine ayrılarak kendisini bekleyen taraftarlarına selam verdi. Trump'ın bu hareketi doktorların tepkisini çekti.

Walter Reed Militärhospital | Donald Trump Videobotschaft Covid-19

Trump: Yakında geri döneceğimi düşünüyorum 04.10.2020

COVID-19'a yakalandığı için hastanede tedavi altına alınan ABD Başkanı Trump durumunun iyiye gittiğini ve yakında döneceğini açıkladı. Beyaz Saray doktoru ise temkinli açıklamalarda bulundu.

Indien Coronavirus

BM: Pandemide kahreden eşik aşıldı 29.09.2020

BM, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg haftaya Ankara ve Atina'ya ziyarette bulunacak

Stoltenberg'den Türkiye ve Yunanistan'a ziyaret

Türkiye ile Yunanistan arasında askeri gerilimi önlemek üzere bir güvenlik mekanizması oluşturulması kararının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in iki ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  