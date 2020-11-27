Paris'te göstericilere polis müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te basın özgürlüğü talebi ve polis şiddetini protesto için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Yüzü maskeli bazı göstericilerin meşale yakmaları, barikat kurmaları ve taş fırlatmaları üzerine polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Gösteri sırasında iki otomobilin de ateşe verildiği, ancak göstericilerin çoğunluğunun barışçıl olduğu belirtildi.

Yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için düzenlenen gösterilerde polis şiddeti kınanırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de istifası istendi.

Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille kentindeki gösteriye bin 500, Rennes ve Montpellier kentlerinde düzenlenen gösterilere ise 5 bin kişinin katıldığı bildirildi. Bordeaux, Lyon, Strasbourg ve Marsilya'da da gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.

Ülkede yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için geçen hafta sonu düzenlenen gösterilere de 22 bin kişi katılmıştı.

Güvenlik yasa tasarısı

Bir müzik prodüktörünün üç polis memuru tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin perşembe günü sosyal medyada yayınlanması, ülkede polis şiddetine yönelik tepkileri artırırken, yeni güvenlik yasa tasarısının bazı maddeleri de eleştirilere neden oluyor.

Siyah bir müzik prodüktörünün polis tarafından darp edilmesi tepkiyle karşılandı

Tartışmalı yasa maddesi, "fiziksel veya psikolojik bütünlüğüne" zarar vermek niyetiyle polisin görev sırasında filme çekilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor. İnsan hakları savunucuları ve gazeteciler, çok açık olmayan bu maddenin basın özgürlüğünü kısıtlayacağından kaygı duyuyor.

Bu madde ile ayrıca polisin şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayılmasının engellenmesinin hedeflendiği yorumları yapılıyor. Ülkedeki sosyal reformları protesto eden "Sarı Yeleklilerin" gösterileri sırasında polisin plastik mermi kullanarak yaralanmalara yol açması veya tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin polis kontrolü sırasında hayatını kaybetmesi görüntülerin sosyal medyada yayılması ile ortaya çıkmıştı.

Reuters,AFP /JD,ET

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