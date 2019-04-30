 Paris′te göstericilere polis müdahalesi | AVRUPA | DW | 21.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Paris'te göstericilere polis müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'teki iklim değişikliği protestolarında polis biber gazı kullandı. Organizatörler, çıkan olaylar sonrası gösterileri sonlandırma kararı aldı. "Sarı yelekliler" protestosunda da çatışma yaşandı.

default

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin iklim politikalarının protesto edildiği gösterilerde gerginlik yaşandı. AP'nin haberine göre, barışçıl başlayan gösterilerde, bazı eylemcilerin bir bankanın camını kırması ve cadde üzerindeki bir barikatı ateşe vermesiyle tansiyon yükseldi. Ajans, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Polis, iklim yürüyüşüne karışan yaklaşık bin kişilik radikal bir grubun, güvenlik güçleriyle çatışma yaşanması için provokasyonda bulunduğunu belirtti.

Paris'te bugün iklim yürüyüşüne katılan eylemcilerin yanı sıra "sarı yelekliler" olarak bilinen hükümet karşıtı protestocular da sokaktaydı. "Sarı yelekliler" tarafından kentin başka bölgelerinde düzenlenen gösterilerde de protestocularla güvenlik güçleri arasında gerginlik tırmandı.

AP, polisin gün içinde, gösteri yasağı bulunan Champs-Elysees Caddesi ve Saint-Lazare tren istasyonu ile bu bölgelerin civarında göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Olaylarda en az 106 kişinin gözaltına alındığını duyuran Paris polisi, 100'ü aşkın kişinin de yasaklı bir alanda gösteri yapmaktan 135 euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Frankreich Paris Proteste von Gelbwesten

Organizatörlerden çağrı

İklim yürüyüşünü organize eden gruplardan Greepeace, çıkan olaylar nedeniyle gösterilerin sonlandırılması için çağrıda bulundu. Twitter'dan yaptığı açıklamada "Risk almayın ve iklim yürüyüşünden ayrılın" ifadesini kullanan Greenpeace, barışçıl bir yürüyüş için gerekli şartların ortadan kalktığını belirtti.

Organizatörlerden "Youth for Climate" (İklim için Gençlik) da göstericilere dağılmaları için çağrı yaptı.

Paris'te bugün "sarı yelekliler", çevre aktivistleri ve bir işçi sendikası ayrı gösteriler düzenlemek için organize olmuştu. Fransız makamları planlanan gösteriler nedeniyle başkentte 7 binden fazla polis görevlendirmişti.

AP,AFP,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İklim koruma için dünya çapında grev

İklimin korunması için somut adımlar atılması talebiyle gerçekleştirilen Küresel İklim Grevi haftasında 160 ülkede binlerce gösteri düzenleniyor. Türkiye’de de bugün 15 noktada eylem var. (20.09.2019)  

Macron'un "Sarı Yelekliler" paketi 17 milyar euroyu buldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Sarı Yelekliler" protestolarını yatıştırmak için açıkladığı önlem paketlerinin toplam maliyeti 17 milyar euroyu buldu. (30.04.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İklim grevi: İstanbul'dan iklim adaleti çağrısı yükseldi  

Benzer içerik

Frankreich Paris - Gelbwesten Proteste

Macron'un "Sarı Yelekliler" paketi 17 milyar euroyu buldu 30.04.2019

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Sarı Yelekliler" protestolarını yatıştırmak için açıkladığı önlem paketlerinin toplam maliyeti 17 milyar euroyu buldu.

G7-Gipfel in Frankreich Jawad Zarif

G7 Zirvesi'ne Cevad Zarif sürprizi 26.08.2019

Fransa’daki G7 Zirvesi'ne sürpriz konuk İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ziyareti damgasını vurdu. Ziyareti planlayan Macron, nükleer anlaşma ile ilgili ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.

Bildergallerie Paris Gelbwesten

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta 16.03.2019

Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemi gergin başladı. Polis göstericilere biber gazı ve tayzikli su ile müdahale etti. Göstericiler bugünkü eylemin Macron'a karşı bir ültimatom niteliğinde olacağını açıklamıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Griechenland Lesbos | Freiwillige helfen Flüchtlingen (picture-alliance/AP Photo/M. Brabo)

Yunanistan’da Türkiye alarmı

Türk kıyılarından Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısı Nisan’dan bu yana iki kat arttı. Artışa Türkiye’nin politika değişikliğinin neden olduğunu düşünen Yunanistan geçişlerin daha da artabileceği uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  