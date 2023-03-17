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Fransa'nın başkenti Paris'te protesto gösterileri
Fransa'nın başkenti Paris'te protesto gösterileriFotoğraf: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance
PolitikaFransa

Paris'te 200 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu meclisin onayı olmadan hayata geçirmek istemesi ülkede protestolara yol açtı. Paris'te en az 200 gösterici gözaltına alındı.

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Fransa'da hükümetin hayata geçirmek istediği emeklilik reformuna karşı başkentte düzenlenen protestolarda en az 200 kişi gözaltına alındı. Paris polisinin gece yarısı yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınanların sayısı 217'ye ulaştı. Akşam saatlerinde Concorde Meydanı'nda düzenlenen gösteride protestocular ateş yakarken polis göstericilere biber gazı ve su ile müdahale etti.

Fransa'nın Nantes, Rennes, Lille, Grenoble ve Lyon gibi diğer kentlerindeki gösterilerde de polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Marseille kentinde birçok dükkan tahrip olurken çöp kovaları ateşe verildi.

Frankreich Paris | Unruhen nach Parlamentssitzung zu Rentenreform
Fotoğraf: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayata geçirmek istediği reform emeklilik yaşını 2030 yılına kadar kademeli olarak 62'den 64'e yükseltiyor. Hükümetin reform planını mecliste bir oylama olmadan hayata geçirme hamlesi ise Fransa'da vatandaşların öfkesini alevlendirdi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada Anayasa'nın 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının kullanılacağını söyledi. Madde uyarınca yürütme organı olan hükümet, bir yasa tasarısının meclis oylamasına sunmadan yürürlüğe sokabiliyor. Ancak aynı madde muhalefet partilerine de gensoru önergesi verme hakkı tanıyor.

Concorde Meydanı'nda göstericiler ateş yaktı
Concorde Meydanı'nda göstericiler ateş yaktıFotoğraf: Thomas Padilla/AP/picture alliance

Başbakan Borne'un "175 saat parlamento oturumu yapıp hiçbir sonuç elde edememe riskini alamayız" sözleri muhalefet sıralarından yuh sesleri yükseldi. Merkez sağ muhalefet partisi Cumhuriyetçiler'den milletvekili Aurelien Pradie hükümetin atmak istediği adımın "ülkede demokratik bir kırılma" yaratma riski olduğunu söyledi.

Fransa'da sendikalar protestoları daha da büyütme çağrısı yaptı. Fransa'da emeklilik reformu nedeniyle Ocak ayından bu yana tren seferleri, okullar, kamu hizmetleri ve limanlar grevlerden etkileniyor. Belediye çöp toplama işçilerinin grevi nedeniyle başkent sokaklarında biriken çöpün miktarı 7 bin ton olarak ifade ediliyor.

AFP / EC, JD

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