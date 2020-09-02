 Paris′te Charlie Hebdo dergisi yakınlarında bıçaklı saldırı | AVRUPA | DW | 25.09.2020

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AVRUPA

Paris'te Charlie Hebdo dergisi yakınlarında bıçaklı saldırı

Paris’te Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda en az iki kişi yaralandı. Olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te bugün Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Saldırıdan hemen sonra Fransız basınında yer alan haberlerde en az dört kişinin yaralandığı haber verilmişti.

Başbakan Jean Castex, olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Saldırının henüz hangi amaçla yapıldığı açıklanamazken, olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele ekiplerinin üstlendiği bildirildi.

Polis'in olayla ilgili bir şüphelinin Bastille Meydanı yakınılarında gözaltına alındığını duyurmasının ardından, Fransız medyasında bir kişinin daha Richard Lenoir metro istasyonu yakınında gözaltına alındığı haber verildi. Richard Lenoir bölgesi, geniş çaplı olarak kapatıldı.

Polis ve yerel makamlar, tehlikeli olduğu gerekçesiyle vatandaşların bölgeye girmemesini istedi.

Operasyon sırasında bölgede bir şüpheli paketin bulunması üzerine polis tarafından kapatılan alan genişletildi ancak yapılan incelemede patlayıcıya rastlanmadı.

Çevredeki pek çok okul güvenlik sebebiyle kapatılırken, saldırganlar ve yaralı sayısı hakkında farklı bilgiler yer aldı.

Frankreich I Messerattacke in Paris

Charlie Hebdo saldırısı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıda sanıkların yargılanmasına bu ay başında geçilmişti. Radikal İslamcı saldırganlar Cherif ve Said Kuaşi kardeşlere yardım etmekle suçlanan 14 kişinin yargılandığı dava, Fransa'da radikal İslamcı saldırılar konusunda şimdiye kadar görülen en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

Cherif ve Said Kuaşi kardeşlerin Amedy Coulibaly ile birlikte Ocak 2015’te düzenledikleri Charlie Hebdo saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı Charlie Hebdo’nun Muhammed peygambere ait karikatürlerin yayınlaması üzerine düzenlenmişti.

DW,dpa,Reuters,afp, MK/EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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