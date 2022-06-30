Paris terör saldırıları davasında karar açıklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında 130 kişinin ölümüne neden olan İslamcı saldırılarla ilgili Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dün akşam sonuçlandı. Mahkeme, saldırıları düzenleyen gruptan hayatta kalan tek kişi olan Salah Abdeslam'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Fransa yasalarına göre en ağır cezayı alan 32 yaşındaki Fas asıllı Fransız vatandaşı Abdeslam'ın cezasında 30 yıldan önce indirim yapılması mümkün olmayacak. Fransa'da bu cezaya daha önce dört kişi çarptırılmıştı.

13 Kasım 2015 tarihinde Fransa'yı şok eden ve ülke topraklarında düzenlenmiş en ölümcül eş zamanlı saldırılarda altı restoran ve bar ile bir stadyum ve bir konser salonu hedef alınmış, 130 kişi yaşamını yitirmiş, 350 kişi de yaralanmıştı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Saldırıları düzenleyen IŞİD hücresinin hayatta kalan tek üyesi Salah Abdeslam, Fransa'daki davada da "terörizm" ve cinayet suçlarından hüküm giydi. Yargıç Louis Peries bir saat boyunca kararı okurken, Abdeslam'ın herhangi bir tepki vermediği gözlendi.

Beş yargıçtan oluşan panel Abdeslam ve onunla birlikte yargılanan 19 kişi için hükme vardı.

Diğer 19 sanık da lojistik destek sağlamak gibi suçlardan iki yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çaptırıldı.

"Adalet yerini buldu"

Fransa Başbakanı Élisabeth Borne karara ilişkin değerlendirmesinde "Adalet yerini buldu. 13 Kasım 2015 tarihindeki olayların dehşetini silmeyecektir. Ancak bu, bütün hayatta kalanlar, Fransız halkı için güçlü bir adım" dedi. Borne saldırı kurbanları ve ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Abdeslam dışındaki diğer saldırganlar ise ya intihar etmişti ya da saldırılar sırasında polis tarafından vurulmuştu.

Dava Fransa tarihindeki en büyük davalardan biri olma özelliğini taşıyor. Altı yıl süren uluslararası bir soruşturma sonucu elde edilen bulguların bir milyon sayfayı aştığı bildiriliyor.

130 kişi hayatını kaybetmişti

Paris'te 13 Kasım 2015 Cuma günü radikal İslamcı saldırganlar Bataclan konser salonunda bir katliam düzenlemiş ve salonda bulunan 90 kişiyi öldürmüştü. Eş zamanlı olarak Paris'teki çeşitli bar ve restoranlara da silahlı saldırılar düzenlenmişti. Almanya ile Fransa arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında da Stade de France stadyumunda üç intihar bombacısı kendilerini havaya uçurmuştu. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda toplam 130 kişi hayatını kaybetmiş, 350 kişi yaralanmıştı.

dpa, AFP / SSB, JD