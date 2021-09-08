Paris terör saldırıları davası başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili dava bugün başladı.

Yirmi sanığın yargılandığı davada saldırıların baş şüphelisi Salah Abdeslam, terör örgütü IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti. Abdeslam, mahkeme salonunda mesleği sorulduğunda "IŞİD savaşçısı olabilmek için her türlü mesleği bıraktım" sözleriyle yanıt verdi.

Hayatta kalan tek saldırgan olduğu iddia edilen, Fransa ve Fas vatandaşlığına sahip 31 yaşındaki Abdeslam daha önce eylemlerine ilişkin ifade vermekten kaçınmıştı. Beş yıldır cezaevinde tutulan Abdeslam'in, üç saldırganı stadyuma getirdiği ve kendisinin üzerinde de bomba blunduğu iddia ediliyor.

Ömür boyu hapis cezası isteniyor

Abdeslam ile birlikte yargılanan 19 sanık, altı restoran ve bar ile bir stadyum ve bir konser salonuna silahlı ve bombalı saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Savcılık aralarında Abdeslam'ın da bulunduğu 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyor.

Davada altı sanık gıyabında yargılanıyor. İstihbarat birimleri, aralarında saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Fas kökenli Belçika vatandaşı Oussama Atar'ın da bulunduğu beş sanığın ölmüş olduğunu tahmin ediyor. Bir sanığın ise terör suçlamasıyla Türkiye'de cezaevinde olduğu belirtiliyor.

Duruşma nedeniyle yaklaşık bin polisin görev yaptığı belirtiliyor

Fransa'yı sarsan terör saldırıları ile ilgili davaya 20 ülkeden yaklaşık 1800 kişi müdahil olarak katılıyor.

330'dan fazla avukatın görev yaptığı davada 140 duruşma planlanıyor. Davanın ilk duruşmalarında, saldırılara ilişkin olarak uzman ve polislerin ifadeleri dinlenecek. Eylül ayının sonundan itibaren ise saldırının mağdurları ifade verecek. Kasım ayından itibaren de sanıkların ifade vermesi planlanıyor. Mahkemenin hükmünü Mayıs 2020'de açıklaması öngörülüyor.

Yoğun güvenlik önlemleri

Davayla ilgili Radio France Internationale'e (RFI) konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Saldırılara ilişkin bu dava döneminde olduğu gibi Fransa'da terör tehdidi yüksek" dedi. Tüm güvenlik birimlerine dikkatli olunması çağrısında bulunduğunu belirten Darmanin, davanın görüldüğü Ide de la Cite adasındaki tarihi adalet sarayı ve çevresinde yaklaşık bin polisin görev yaptığını ifade etti.

Davayı izlemek için gelenlerin mahkeme salonuna ve duruşmanın naklen yayınladığı diğer salonlara sıkı güvenlik kontrolünden sonra alındığı belirtiliyor.

130 can kaybı, 350 yaralı

Paris'te 13 Kasım 2015 Cuma günü radikal İslamcı saldırganlar Bataclan konser salonunda bir katliam düzenlemiş ve salonda bulunan 90 kişiyi öldürmüştü. Eş zamanlı olarak Paris'teki çeşitli bar ve restoranlara da silahlı saldırılar düzenlenmişti. Almanya ile Fransa arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında da Stade de France stadyumunda üç intihar bombacısı kendilerini havaya uçurmuştu. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda toplam 130 kişi hayatını kaybetmiş, 350 kişi yaralanmıştı.

Reuters, AFP, dpa/EC, JD, SSB, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe