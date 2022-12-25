Paris Savcılığı saldırganın planını açıkladı

Paris Savcılığı üç kişiyi öldüren zanlının "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediğini açıkladı. Savcılığa göre zanlının asıl planı farklıydı.

Paris'te geçen Cuma günü Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenleyen zanlıya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Paris Savcılığı Fransız medyasına yaptığı açıklamada, zanlının "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediğini belirtti. Buna göre 69 yaşındaki zanlı altı yıl önceki bir hırsızlık olayından bu yana "göçmenleri ve yabancıları öldürme isteği" duyuyordu.

"Başka bir yerde saldırı planlıyordu"

Savcılık zanlının asıl hedefinin göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Paris'in Saint-Denis semtinde bir saldırı düzenlemek olduğunu ve bu amaçla Cuma sabahı önce silahıyla "yabancıları öldürmek amacıyla" bu semte gittiğini bildirdi. Ancak burada az sayıda insanın bulunması ve silahın şarjörünü giydiği kıyafet nedeniyle hızlıca değiştiremeyeceğini düşündüğü için bu planından vazgeçti. Savcılık, zanlının bunun üzerine önce ailesinin yaşadığı eve uğradığını; öğle saatlerinde ise evden ayrılarak Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin bulunduğu Rue d'Enghien'e gittiğini duyurdu.

Silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren, üç kişiyi de yaralayan zanlı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Paris Savcılığı zanlıyı muayene eden doktorun zanlının sağlık durumunun gözaltı koşullarına uygun olmadığı sonucuna vardığını belirtti. Zanlı bunun üzerine psikiyatri kliniğine gönderildi. 69 yaşındaki zanlının sağlık durumunun uygun olması halinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

AFP,dpa / HT,ET