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Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları, Paris'te düzenlenen eylemde taşındı - (24.12.2022)
Paris'te protesto gösterileri düzenleniyorFotoğraf: Sarah Meyssonnier/REUTERS
SuçFransa

Paris saldırganı: Kürtleri bilerek hedef aldım

1 saat önce

Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldıran 69 yaşında Fransız zanlı, Kürtleri bilinçli şekilde hedef aldığını ve yabancı düşmanı olduğunu itiraf etti.

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne Cuma günü düzenlediği saldırıda üç kişiyi öldüren ve üç kişinin de yaralanmasına neden olan 69 yaşındaki aşırı sağcı şüphelinin olayı yabancı düşmanı olmasıyla açıkladığı bildirildi. Televizyon kanalı France Info'nun, şüphelinin polisteki ifadelerine dayandırdığı haberinde, zanlının ırkçı olduğunu ve ülkedeki Kürt toplumunu bilerek hedef aldığını itiraf ettiği bilgisine yer verildi.

Zanlının sabıkası kabarık

Paris'te düzenlenen saldırıda Ahmet Kaya Kültür Merkezi ile yakınındaki Kürtlere ait bir restoranın ve berber dükkanının hedef alındığı açıklanmıştı. Üç kişinin ölümüne üç kişinin da yaralanmasına neden olan olayda zanlının geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Aşırı sağcı olarak tanınan şüphelinin 2016 yılında da bir bıçaklama olayı nedeniyle sabıkalı olduğu bildiriliyor.

Olay, büyük bir Kürt ve Kürt kökenli nüfusun yaşadığı Avrupa'da endişelere neden oldu. Pek çok ülke lideri söz konusu saldırıyı kınarken, Kürt göstericilerin düzenleyecekleri eylemlerde taşkınlık yapabileceklerine dair söylentiler tedirginlik yaratıyor. Fransa'daki Türk ve Kürt gruplara ait binalar ile Türk diplomatik temsilciliklerine yönelik güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı bildiriliyor.

Aşırı sağcı şüphelinin, salıverilemesinden kısa süre sonra üç kişiyi öldürmesi ülkede aşırı sağla mücadele konusunda hükümete yönelik tepkileri artırdı.

"Oğlum deli"

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının 90 yaşındaki babası, oğlunun olay günü evden çıkarken hiçbir şey söylemediğini belirterek, "kaçık" ve "deli" olarak nitelendirdiği oğlunun sessiz ve içine kapanık biri olduğunu dile getirdi.

 

KNA,AFP / ETO,ET

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