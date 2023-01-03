  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Bertrand Guay/AFP/Getty Images
PolitikaFransa

Paris saldırısında ölenler için anma töreni

3 saat önce

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine 23 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ölen üç kişi için bugün anma töreni düzenlendi.

https://p.dw.com/p/4LhFY

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ve yakınındaki bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden üç kişi için bugün anma töreni düzenlendi. Paris'te düzenlenen törende üç Kürt aktivistin tabutları PKK bayrağına sarıldı, tören salonuna PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resmi asıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı törene Fransa'dan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden özel otobüslerle binlerce Kürt'in getirildiği bildirildi. Katılım sayısıyla ilgili resmi bir bilgi ise paylaşılmadı. 23 Aralık'ta 69 yaşındaki bir Fransız'ın açtığı ateş sonucunda Abdurrahman Kızıl, şarkıcı Mir Perwer ve Emine Kara hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı. Törenin ardından ölenlerin cenazelerinin memleketlerine gönderileceği bildirildi. Ölen ve yaralanan toplam altı kişiden beşinin Türkiye Cumhuriyeti, birinin ise Fransa vatandaşı olduğu kaydedildi.

Frankreich Paris - Villiers-le-Bel | Trauerfeier für ermordete kurdische Aktivisten
Fotoğraf: Bertrand Guay/AFP/Getty Images

Emekli bir makinist olan saldırgan olay yerinde gözaltına alınmış, sorgudaki ifadesinde saldırıyı "yabancılara karşı beslediği patolojik nefret" nedeniyle düzenlediğini belirtmişti. Saldırganın 2021 Aralık ayında Paris'teki bir mülteci kampına kılıçla saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladığı ve birçok çadırı yırttığı, tutulduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere yeni salındığı ortaya çıkmıştı.

PKK'ya yakın çevreler ise saldırının arkasında Türk devletinin olduğunu ileri sürerek Fransız polisinin olayla ilgili terör soruşturması başlatmamasını eleştiriyor. Saldırı sonrası düzenlenen gösterilere katılan bazı PKK yandaşları sokaklarda barikatlar kurarak ateşe vermiş, polisle çatışmalar yaşanmıştı. PKK'ya yakın kuruluşların Fransa'daki çatı örgütü CDK-F, saldırganın cezaevinde geçirdiği bir yıla yakın süreçte diğer tutuklularca manipüle edilmiş olabileceğini ileri sürdü. Paris sokaklarında yaşanan şiddet olayları ve Türkiye aleyhine atılan sloganlar nedeniyle Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

AFP,dpa,DW/BK,HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Paris saldırısı zanlısı yeniden cezaevine gönderildi

Paris saldırısı zanlısı yeniden cezaevine gönderildi

Paris'te Cuma günü Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne saldırarak 3 kişiyi öldüren zanlı hakim karşısına çıkarıldı. Bir gün psikiyatri kliniğinde kalan 69 yaşındaki zanlı, cinayet suçlamasıyla yeniden cezaevine gönderildi.
Politika27 Aralık 2022
Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne saldırının yapıldığı bölgede güvenlik görevlileri - (23.12.2022)

Paris Savcılığı saldırganın planını açıkladı

Paris Savcılığı saldırganın planını açıkladı

Paris Savcılığı üç kişiyi öldüren zanlının "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediğini açıkladı. Savcılığa göre zanlının asıl planı farklıydı.
Toplum25 Aralık 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna savaşı: Putin'den propaganda filmi talimatı

Politika32 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti MHP'li isimlere uzanıyor

Sinan Ateş cinayeti MHP'li isimlere uzanıyor

Hukuk ve Adalet4 saat önce
Erdogan bei AKP-Sitzung

Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Politika6 saat önce
Weimar Cumhuriyeti'nde halk kuyrukta bekliyor

Alman ekonomisi: Hiperenflasyondan yüzde 10 enflasyona

Alman ekonomisi: Hiperenflasyondan yüzde 10 enflasyona

Ekonomi8 saat önce
Kasachstan Diplomatie l Treffen zwischen Erdogan und Putin

Rusya Türkiye'deki seçimlere etki etmek mi istiyor?

Rusya Türkiye'deki seçimlere etki etmek mi istiyor?

Politika9 saat önce
Deutschland Emden | VW-Neuwagen am Hafen

Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi

Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi

Otomobil ve Mobilite13 saat önce
Türkei Fotoreportage Justiz

Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

Hukuk ve Adalet13 saat önce
Ana sayfaya dön