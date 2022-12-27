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Fotoğraf: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS
PolitikaFransa

Paris saldırısı zanlısı yeniden cezaevine gönderildi

39 dakika önce

Paris'te Cuma günü Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne saldırarak 3 kişiyi öldüren zanlı hakim karşısına çıkarıldı. Bir gün psikiyatri kliniğinde kalan 69 yaşındaki zanlı, cinayet suçlamasıyla yeniden cezaevine gönderildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Cuma günü Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ve ardından bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlı, psikiyatri kliniğinden yeniden cezaevine gönderildi.

AFP haber ajansına konuşan yargı kaynakları, "yabancılara karşı patolojik bir nefret beslediğini" itiraf eden 69 yaşındaki zanlının, psikiyatri kliniğinde geçirdiği bir günün ardından hakim karşısına çıkarıldığını bildirdi. Zanlı, ırk, etnisite, milliyet ve dini inanç temelinde cinayet, cinayete teşebbüs ve yasa dışı silah edinme ve bulundurma suçlamalarıyla yeniden cezaevine gönderildi.

Paris'te Kürt nüfusun yoğun olduğu 10'uncu bölgede düzenlenen saldırıda üç kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin taburcu edildiği, diğer ikisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

Demonstrationen und Ausschreitungen nach tödlichen Schüssen in Paris
Fotoğraf: Lewis Joly/AP/picture alliance

Saldırının ardından Fransa'nın çeşitli kentlerinde Kürtler protesto gösterileri için sokağa çıkmış ve yer yer polisle çatışmalar yaşanmıştı. PKK bayraklarının da gözlendiği gösterilerde, olayın arkasında Türkiye'nin bulunduğunu iddia eden pankartlar da yer almıştı.

Fransa'nın Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Ankara ise PKK'nın Fransa sokaklarında Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunmasına izin verildiği gerekçesiyle Paris'e tepki gösterdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'nun Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Magro'ya, "Paris saldırısı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık" dile getirildi.

Demonstrationen und Ausschreitungen nach tödlichen Schüssen in Paris
Fotoğraf: Lewis Joly/AP/picture alliance

Konuya ilişkin tepkinin ayrıca, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği aracılığıyla Fransız makamları nezdinde de ifade edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Pazar günü Twitter hesabından, protesto gösterilerinden bir grubun "Hepimiz PKK'yız" diye slogan attığı ve sokaklarda alevlerin görüldüğü görüntüler paylaşarak Fransa hükümetine "Ne kadar sessiz kalacaksınız" sorusunu yöneltmişti.

 

AFP/BK,JD

 

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