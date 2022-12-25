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Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından bölgede polis memurları - (23.12.2022)
Fotoğraf: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS
ToplumFransa

Paris saldırısı zanlısı psikiyatriye gönderildi

3 saat önce

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlı, sağlık durumu gerekçe gösterilerek psikiyatriye gönderildi.

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Paris'te geçen Cuma günü Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlediği silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren zanlı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada zanlıyı muayene eden doktorun zanlının sağlık durumunun gözaltı koşullarına uygun olmadığı sonucuna vardığını belirtti. Zanlı bunun üzerine psikiyatri kliniğine gönderildi. 69 yaşındaki zanlının sağlık durumunun uygun olması halinde hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Zanlının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ile buranın yakınındaki Kürtlere ait bir restoran ve berber dükkanını hedef aldığı saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralanmıştı.

Fransız televizyon kanalı France Info, zanlının polisteki ifadelerine dayandırdığı haberinde, ırkçı olduğunu söylediğini duyurdu. İçişleri Bakanı Gerald Darmani yaptığı açıklamada, "Şüphelinin yabancılara saldırmak istediği aşikar" ifadesini kullandı. Paris Savcılığı kasten öldürme suçundan soruşturma yürütüyor.

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Paris'teki gösterilerde polisle çatışan protestocular çok sayıda konteyner ve aracı ateşe verdi - (24.12.2022)Fotoğraf: Bruno Thevenin/AA/picture alliance

Daha önce mültecilere saldırmıştı

69 yaşındaki şüphelinin geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı olarak tanınan şüphelinin 2016 yılında da bir bıçaklama olayı nedeniyle sabıkalı olduğu bildiriliyor.

Paris'teki saldırının ardından dün başkentte düzenlenen gösterilerde polisle göstericiler arasında zaman zaman çatışma çıktı. Göstericilerin bir kısmı polise taş ve sert cisimler fırlatırken, bazı araçları da teşe verdi.

 

dpa,AFP,DW / HT,ET

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