Paris 2024: Türkiye'den kaç madalya bekleniyor?

2024 Yaz Olimpiyatları Paris'te tüm heyecanıyla başladı. Dün gece açılış töreni gerçekleştirilen Olimpiyatlar'da toplam 206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 atlet, 32 spor dalında, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında toplam 329 altın madalya için ter dökecek.

Türkiye'den 102 sporcu katılıyor. 54'ü kadın, 48'i erkek olan sporcular, toplam 18 spor dalında madalya için mücadele edecek. Türk sporcular atletizm, voleybol, güreş, boks, judo, yelken, yüzme, atıcılık, artistik cimnastik, tekvondo, okçuluk, eskrim, modern pentatlon, badminton, bisiklet, halter, kürek ve masa tenisi branşlarında yarışacak.

Bu seneki Paris Olimpiyatları'nın Türkiye için özel bir anlamı da var. Türkiye bu yıl Olimpiyat tarihinin 100'üncü yılını kutluyor. Türkiye, Olimpiyatlar'a ilk kez 1924 yılında yine Paris'te katılmıştı.

Olimpiyatlar'ın açılış töreni Paris'teki yağmurlu havaya rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fotoğraf: Pascal Le Segretain/Getty Image

Ancak ilk madalya 1936 yılında Berlin'de gerçekleşen Olimpiyatlar'da kazanıldı. Türkiye şimdiye kadar Olimpiyat Oyunları'nda yer alan 75 sporcusu ile toplamda 104 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk, boks, cimnastik, karate, tekvando ve güreş olmak üzere 6 farklı branşta 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalya ile Olimpiyat tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Peki bu sene, bu rekor kırılabilir mi?

Türkiye'nin milli okçusu Mete Gazoz Tokyo'da altın madalyanın sahibi olmuştu Fotoğraf: DHA

Türkiye'den kaç madalya bekleniyor?

Amerika merkezli bilgi, veri ve pazar ölçümleri yapan Nielsen Gracenote firması, 2024 Paris Olimpiyatları için tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin Paris 2024'de 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronzla Tokyo'daki rekoru (13) aşarak toplam 14 madalya ile başarı sıralamasında 17. olacağını tahmin ediyor. Fransa'nın günlük yayınlanan spor gazetesi L'Equipe ise Türkiye'nin 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz ile 10 madalya kazanacağı öngörüsünde bulundu.

Yapılan tahminler arasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı görülüyor. Filenin Sultanları'nın Brezilya ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazanacağı öngörüldü.

Türk Voleybol Milli Takımı'nın Küba asıllı oyuncusu Vargas Fotoğraf: Virginia Mayo/AP/picture alliance

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan 13 madalyanın 4'ünü karate branşından kazanmıştı. Ancak Paris Olimpiyatları'nda karate yer almıyor. Spor yazarı Mustafa Taha karete branşının Olimpiyatlar'dan çıkarılmasının Türkiye'nin madalya sayısı üzerinde dezavantaj oluşturabileceğini belirtti.

Mustafa Taha, DW Türkçe'ye verdiği röportajda, madalya beklentilerine ilişkin "Kendi adıma Paris'ten en az 10 madalya ile döneceğimizi düşünüyorum. Elbette Mete Gazoz, Filenin Sultanları, Buse Çavuşoğlu, Merve Dinçel Kavurat, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu gibi madalya kazanmasını beklediğimiz sporcular var. Fakat bunun yanı sıra yüzücülerimizin ilk kez final yüzmesi de Olimpiyat madalyası kadar değerli olur. Bunun yanı sıra eskrimde 52 yıl sonra ilk kez erkekler kılıçta mücadele edeceğiz. Kadınlar kılıçta da ilk kez Olimpiyat'ta yarışacağız. Madalyanın yanı sıra bu ilkler de Türk sporu için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Taha, Filenin Sultanları'ndan büyük bir madalya beklentisi olduğunu belirtti. Konuya ilişkin "Geçen yıl elde edilen Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonlukları doğal olarak Paris 2024'te de Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan madalya beklentisi oluşturdu. Bu yıl çok sayıda takımın formda olduğunu düşünürsek madalya için çekişme yaşanacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en başarılı olduğu branş güreş

Olimpiyat tarihine bakıldığında Türkiye'nin açık ara en başarılı olduğu branşın güreş olduğu görülüyor. 29'u altın olmak üzere güreşten topla 66 madalya kazanıldı. Türkiye'nin en çok madalya kazanılan ikinci branşı halterde ise toplamda 11 madalya bulunuyor.

Spor gazetecisi Mustaha Taha Fotoğraf: Privat

Paris 2024'te de güreşte altın madalya beklentisinin yüksek olduğunu belirten Taha, "Montreal 1976 dışında 1936'dan günümüze her Olimpiyat'ta güreşte en az bir madalya aldık" dedi.

Türkiye'nin Olimpiyat macerası

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na 108 sporcu ile katılmıştı. Bu sene Paris'te 102 sporcuyla mücadele edecek.

"Türkiye'nin sporcu sayısı açısından son dört Olimpiyat'ta sıçrama yaptığını" belirten Taha, Türkiye'nin hâlâ kat etmesi gereken yol olduğunu düşünüyor. Taha, "Futbol, basketbol ve biraz da voleybol üzerine spor kültürü kurulu olan bir ülkeden diğer sporlarda da başarılı olan ve çocukları ve gençleri diğer sporlara çekmeye yeni yeni başlıyoruz" diyor.