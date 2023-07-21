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KKM'ye yüzde 15 zorunlu karşılık geldi

1 saat önce

Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasındaki "parasal sıkılaşma" vurgusunun ardından bankalara kur korumalı mevdulat hesapları için yüzde 15 zorunlu karşılık getirildi.

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Türkei Inflation Wirtschaft Symbolbild Lira
Fotoğraf: Tunahan Turhan/Zumapress/picture alliance

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günkü açıklamasında vurgulanan "seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırmaya" dönük ilk adım atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15 oldu.

Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk Lirası likidite fazlasının, Türk Lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak. Bu kapsamda, vadeli Türk Lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Altı aydan uzun mevduat hesaplarında da zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

PPK'nın karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" ifadesine yer verilmişti.

Zorunlu karşılık nedir?

Zorunlu karşılık oranı, bankaların müşterilerden aldıkları mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Bu oran Merkez Bankası tarafından belirlenir. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılıyor.

Zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankaların verdikleri kredileri geri çağırma olasılığı doğar ve bu durum piyasada para arzının azalmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise, zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını genişletir. Yani, piyasadaki para arzı artar. Zorunlu karşılık oranının arttırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci para politikasına işaret eder.

DW / GY, EC

 

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