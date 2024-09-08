Paralimpik Oyunlar: Türkiye 28 madalyayla rekor kırdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı altı altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, Paris'te tarihinin en başarılı oyunlarını geçirdi.

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya alarak kendi rekorunu kırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'taki açılış töreniyle başlayan ve bugün kapanış töreniyle sona erecek olan organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, organizasyonu altı altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tamamladı.

Çin madalya tablosunda lider

Türkiye, madalya klasmanında son gün itibarıyla 23'üncü sırada yer alıyor. Klasmanın ilk sırasında, şu ana dek 94 altın, 75 gümüş ve 50 bronz madalya kazanan Çin yer alıyor. Toplamda 219 madalyası bulunan Çin'i 48 altın, 43 gümüş ve 31 bronzla Büyük Britanya takip ediyor. Büyük Britanya'nın toplam madalya sayısı 121. Toplamda 104 madalyası bulunan ABD ise 36 altın, 41 gümüş ve 27 bronzla üçüncü sırada.

Paralimpik Oyunlar'a ilk kez 1994'te Barcelona'da katılan Türkiye, ilk madalyasını Sydney 2000 Oyunları'nda almıştı.

Milli sporcular önceki iki Paralimpik Oyunlar olan Rio 2016'da üç altın, bir gümüş ve beş bronz, Tokyo 2020'de ise iki altın, dört gümüş ve dokuz bronz ile en çok madalya kazandığı oyunları geçirmişti. Türkiye, Paris'teki performansıyla bu oyunlardaki başarılarını da geride bıraktı.

İstanbul'dan Paris'e törenle uğurlanan milli paralimpik sporcular Fotoğraf: DHA

Umut Ünlü iki altınla döndü

Milli para yüzücü Umut Ünlü, serbest S3 sınıfında 50 metre ve 200 metrede altın madalya kazanarak Türkiye adına aynı organizasyonda iki altın madalya birden kazanan ilk milli sporcu oldu. Ünlü'nün aldığı iki altın, Türkiye'nin yüzme branşında Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda kazandığı ilk altın madalya oldu.

Golbol'de altın madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Takımı Fotoğraf: Naomi Baker/Getty Images

Golbolde üst üste üçüncü altın

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı. Böylece görme engelli kadın milli sporcular Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmış oldu. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına Paralimpik Oyunları tarihinde en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

Erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasını, Uluslarası Paralimpik Komite (IPC) üst mahkeme kararı gerekçesiyle geri aldı. Serkan Yıldırım'ın onaylanmış sınıflandırma durumu, Haziran ayında IPC'ye bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun başlattığı süreçle tekrar incelemeye alınmıştı. Yıldırım'ın durumunun "İnceleniyor" olarak değiştirilmesi nedeniyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bildirilmişti. Bunun üzerine Türkiye Paralimpik Komitesi'nin, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davanın sonucunda Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışabileceğine karar verilmişti. Ancak IPC bu kararı üst mahkemeye taşıdı. IPC, Yıldırım'ın erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanmasının ardından üst mahkemeden çıkan bozma kararını gerekçe göstererek bu madalyayı geri aldı.

Milli sporcuları İstanbul'dan Paris'e uğurlayanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve İstanbul Valisi Davut Gül de vardı. Fotoğraf: DHA

Türkiye adına madalya kazanan sporcular ve branşları

Golbol: Golbol Kadın Milli Takımı Altın

Para okçuluk: Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) Altın

Para yüzme: Umut Ünlü (50 metre serbest S3) Altın

Para yüzme: Umut Ünlü (200 metre serbest S3) Altın

Para tekvando: Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) Altın

Para judo: İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) Altın

Para okçuluk: Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) Gümüş

Para atletizm: Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) Gümüş

Para atletizm: Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) Gümüş

Para halter: Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) Gümüş

Para halter: Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) Gümüş

Para masa tenisi: Kübra Korkut (Kadınlar S7) Gümüş

Para tekvando: Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) Gümüş

Para tekvando: Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) Gümüş

Para tekvando: Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) Gümüş

Para atıcılık: Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) Gümüş

Para atletizm: Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) Bronz

Para judo: Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) Bronz

Para judo: Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) Bronz

Para judo: Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) Bronz

Para halter: Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) Bronz

Para halter: Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) Bronz

Para yüzme: Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) Bronz

Para masa tenisi: Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) Bronz

Para masa tenisi: Abdullah Öztürk-Nesim Turan (Erkekler Sınıf 4 çiftler) Bronz

Para masa tenisi: Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) Bronz

Para tekvando: Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) Bronz

Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) Bronz

DW,ANKA/CÖ,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?