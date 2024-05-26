Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 670 ölü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avustralya'nın kuzeyinde bulunan ada ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında en az 670 kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

IOM'in bölge sorumlusu Serhan Aktoprak, Avustralya televizyon kanalı ABC'ye verdiği demeçte, afetin boyutlarının başta tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu belirtti. Aktoprak, "Tahminler 150 ya da cok daha fazla konutun altı ile sekiz metre derinliğe gömülmüş olacağını ortaya koyuyor. Endişemiz 670 ya da daha fazla insanın hayatını kaybetmiş olmasıdır" diye konuştu.

Afetin meydana geldiği bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığını aktaran Aktoprak, çökmeye devam eden yoğun toprak kitlesiyle kayalardan kopan parçaların yardım çalışmalarını yürütenler için de "büyük tehlike" arzettiğini ve bunun toprak altında kalan yerler üzerindeki basma kuvvetini artırdığına dikkat çekti. Serhan Aktoprak, hem yardım çalışamalarını yürütenlerin hem de bölgedeki bin 250 kişinin sığınacak güvenli yer bulmaya çalıştığını ifade etti.

Toprak kayması felakeetinin yaşandığı yer başkent Port Moresby'e 600 kilometre mesafede bulunuyor Fotoğraf: Mohamud Omer/International Organization for Migration/AP/picture alliance

Papua Yeni Gine deprem fay hattında

Ekvator çizgisine yakınlığı sebebiyle sık sık ağır sağanak yağışların görüldüğü Papua Yeni Gine 10 milyon nüfusa sahip. Ada ülkesi aynı zamanda sismik hareketliliği açısından "Pasifik Ateş Halkası" olarak da nitelenen fay hattında yer alıyor. Sık sık deprem meydana gelen ülkede en son 10 gün önce yine 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kayda geçti. Depremler ile toprak kayması arasında bir bağlantı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Papua Yeni Gine'de cuma günü yerel saat ile 03:00 sularında meydana gelen toprak kayması başkent Port Moresby'den 600 kilometre uzaktaki Enga bölgesinde yaşanmıştı. Avustralya Dışişleri Bakanlığı, altı köyün afetten etkilendiğini duyururken, IOM de 100'den fazla konutun, bir okulun, çok sayıda dükkan ve bir benzin istasyonun toprak altında kaldığını açıklamıştı.

dpa,Reuters / ETO,ET

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