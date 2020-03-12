 Papa’dan uyarı: İnsansız ayinler tehlikeli | DÜNYA | DW | 17.04.2020

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DÜNYA

Papa’dan uyarı: İnsansız ayinler tehlikeli

Papa Françesko, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle cemaatin katılımı olmaksızın internet üzerinden yapılan ayinlerin "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Papa Françesko Paskalya'yı Aziz Petrus Bazilikası'nda içerisi boşken kutladı

Papa Françesko Paskalya'yı Aziz Petrus Bazilikası'nda içerisi boşken kutladı

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Avrupa’da hızla yayılan koronavirüs salgını toplu yapılan ibadetleri de etkiledi. Belçika ve Avusturya’da kilise ayinleri iptal edilirken Almanya'da camiler önlemlerini artırdı.

Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılırken toplu ibadetlerin yapıldığı kilise ve camilerde önlemler alınıyor. Hollanda'da Türk Federasyon'a bağlı camilerde Cuma namazı kılınmayacak. Almanya'da Kuran kursları tatil edildi. (12.03.2020)

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, insanların katılımı olmaksızın düzenlenen ayinleri "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Cuma sabahı internet üzerinden yayınlanan hitabında Papa, yalnızca sanal olarak medya vasıtasıyla iletişim kurmanın Kilise’nin gerçek ideallerine uymadığını vurguladı. Françesko, "Cemaatsiz bir yakınlık, ekmeksiz, kilisesiz, halksız, dinsel törensiz bir yakınlık tehlikelidir" diye konuştu.

Yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ayin yasaklarının bir güvenlik önlemi olduğunu kaydeden Papa, içerisinde bulunulan durumun olağanüstü şartlardan kaynaklandığını belirtti. Françesko, "Kilise'nin ideali daima halk ve dini törenlerledir" dedi. Françesko, bir piskoposun kendisine, Katolik Kilisesi'nin "virüs kapmaması" için dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Papa geçen hafta Paskalya'yı Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda içerisi neredeyse bomboş iken kutlamıştı. Katoliklerin lideri Françesko'nun genel hitapları da geleneksel mekanı Aziz Petrus Meydanı’nda değil, internet üzerinden düzenleniyor.

dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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